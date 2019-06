La Scuola più bella del mondo: il film con Christian De Sica e Rocco Papaleo stasera su Canale 5

Stasera 18 giugno alle 21.20 su Canale 5 andrà in onda La scuola più bella del mondo, la commedia diretta da Luca Miniero e da lui stesso scritta insieme a Daniela Gambaro e Massimo Gaudioso.

Iniziando con un invito per un gemellaggio spedito per sbaglio a un istituto di Acerra (Napoli) anziché a una scolaresca di Accra (Ghana), la storia del film sfrutta l'equivoco per ridere dello scontro culturale scolastico tra una scolaresca toscana e una campana. Christian De Sica interpreta il preside puntiglioso della scuola media toscana nella quale giunge in visita la classe di studenti di Acerra, accompagnati da un eccentrico professore che ha il volto di Rocco Papaleo. Nel cast troviamo anche Lello Arena, Miriam Leone e Angela Finocchiaro.



La Scuola più bella del mondo: Il trailer ufficiale del film - HD

Come è nelle intenzioni del regista, il film riduce all’osso le battute sui luoghi comuni tra nord e sud (o meglio, tra Toscana e Campania) e usa le differenze culturali come pretesto per raccontare una storia sull’insegnamento, sul rapporto tra professori e alunni delle medie e sul cronico stato di disagio infrastrutturale con cui spesso il meridione deve fare i conti. La scuola più bella del mondo è una gradevole gita in Val D’Orcia in compagnia due classi di attori, i ragazzini debuttanti toscani e napoletani e i ben noti veterani in ottimo stato di forma.

