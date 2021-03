La regola dello svantaggio: le anticipazioni sul secondo episodio di Màkari, con Saverio che si riscopre scrittore

Anticipazioni TV

Seconda serata per Màkari, la nuova fiction gialla ambientata in Sicilia per Rai 1, con Claudio Gioè che si ambienta nella sua nuova realtà ne La regola dello svantaggio.

Partenza col botto per Màkari, con la prima serata che ha totalizzato il 28% di share con 6,743 milioni di telespettatori che hanno seguito le avventure fra giallo, commedia e melodramma di Saverio Lamanna, siciliano che torna nell'isola dopo anni come influente portavoce di un sottosegretario a Roma, nei corridoi della politica che conta. Una fiction che colpisce per la bellezza del territorio, un golfo sul mare di bellezza incantevole, oltre che per i personaggi e la trama gialla. Al di là delle indagini c'è anche un'attenzione non banale alla società siciliana, ai piccoli e grandi luoghi comuni con cui viene raccontata da troppi anni dai media nazionali.

Tratto dal racconto omonimo di Gaetano Savatteri, pubblicato dalla casa editrice palermitana Sellerio, la stessa di Montalbano, La regola dello svantaggio è il secondo episodio della serie televisiva Màkari, prodotta da Palomar e Rai Fiction, in onda martedì 16 marzo in prima serata su Rai 1.

La trama de La regola dello svantaggio

Malgrado la slavina che si è lasciato alle spalle, la nuova vita di Saverio a Màkari non va affatto male: è sempre più convinto della ritrovata attività di scrittore, la relazione con Suleima procede felicemente, increspata solo da un po’ di gelosia, e Piccionello ormai, più che un amico, è un pezzo di famiglia. Peccato, però, che il conto in banca sia perennemente in rosso, tanto che Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico. E così parte con un pulmino insieme a Piccionello, alla volta di varie e tipiche località siciliane. Ma presto si rende conto che nella comitiva che sta accompagnando c’è qualcosa di strano: in quel gruppo di presunti amici s’intrecciano risentimenti e rancori terribili. Un’autentica rete di odio che circonda un solo uomo, Olmo, il tracotante (e potente) capo del gruppo. Quando Olmo morirà, Saverio non avrà dubbi: è un delitto. E comincerà a dare la caccia al colpevole.

Foto di Floriana Di Carlo