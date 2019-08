La Rai ricorda il terremoto che colpì il Centro Italia nel 2016: la programmazione del weekend

Anticipazioni TV

Questo fine settimana le reti Rai ricorderanno il tragico terremoto del 24 agosto 2016 che colpì Lazio, Marche e Umbria.

La programmazione delle reti Rai per il weekend

Su Rai1, venerdì 23 agosto, dalle 16.50, La Vita in diretta estate dedicherà uno spazio al triste anniversario, mentre sabato 24 agosto, alle 10.45 sarà trasmessa la diretta da Amatrice della Santa Messa in suffragio delle vittime del terremoto. Domenica 25 agosto, alle 23.45, lo Speciale Tg1 sarà incentrato sul sisma del 2016. Su Rai2, invece, lo Speciale Tg2, in onda sabato alle 17.05, dedicherà un approfondimento sul tragico evento.

Rai3 trasmetterà sabato alle 12.00 uno Speciale Tg3 e uno Speciale Tgr alle 15.00. Entrambe le edizioni mostreranno, grazie agli inviati presenti sui luoghi del sisma, lo stato della ricostruzione e della ripresa della vita sociale ed economica delle comunità colpite. Anche RaiNews24 proporrà molti collegamenti: l’inviata Giuseppina Testoni, in diretta da Arquata del Tronto, seguirà la veglia nella notte tra il 23 e il 24, per ricordare i terribili momenti in cui il sisma scosse profondamente il Centro Italia. I collegamenti continueranno poi durante tutta la giornata di sabato.

Rai Storia racconterà il dramma di chi ha visto la propria terra distrutta, con il documentario Come de carta, diretto da Graziano Conversano, in onda alle 23.20 sabato 24. Seguirà poi l’approfondimento de Il Giorno e la Storia alle 00.10. Rai5 trasmetterà, sabato alle 19.00, la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, diretta da Carlo Maria Giulini con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, per rendere omaggio alle vittime del terremoto di tre anni fa.

Il dopo terremoto e la ricostruzione degli edifici scolastici saranno invece al centro di due speciali di Rai Scuola, in programma per sabato 24 agosto: A scuola per ricostruire, in onda alle 7.30 e in replica alle 11.30 e 15.30, racconterà come far rinascere i luoghi dell’insegnamento sia stato un primo passo verso la normalità. Arquata e Amatrice un anno dopo, in onda alle 19.30 e in replica alle 23.30, documenterà la rinascita di un territorio attraverso un Liceo scientifico ad indirizzo sportivo internazionale e una scuola di ultima generazione.