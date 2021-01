La Pupa e il Secchione e Viceversa, le Anticipazioni della Seconda Puntata: ospiti Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Seconda Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ospiti dell'appuntamento su Canale5, Cristiano Malgioglio e Giulia Salemi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni della seconda Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa in onda oggi, giovedì 28 gennaio 2021, in prima serata su Italia 1. Nell’appuntamento con il programma condotto da Andrea Pucci saranno ospiti Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi, Carmelo Abbate, Natalia Titova e Diego Dalla Palma. Dopo essere stati uniti in modo del tutto casuale, i concorrenti potranno scegliere se confermare la coppia oppure cambiarla, mentre cresce l’attrazione tra Stephanie e Guidi.

Anticipazioni seconda Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Dopo l’ottimo debutto, torna l’appuntamento settimanale con La Pupa e il Secchione e Viceversa. Nella seconda puntata del programma, condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani, ci saranno diversi ospiti pronti a mettere in difficoltà le coppie. Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi, Carmelo Abbate, Natalia Titova e Diego Dalla Palma metteranno alla prova i concorrenti, regalando momenti di sano divertimento al pubblico di Italia 1.

Durante la prima puntata, le coppie sono state formate in modo del tutto casuale ma oggi avranno l’occasione di prendere in considerazione il futuro con il compagno di viaggio assegnato, grazie a ‘Il Ripensamento’. Jessica-De Santis, Laura-Marini, Linda-Pisano, Miryea-Guidi, Stephanie-Bartozzie i Viceversa Hafdaoui-Matteo e Orazi-Gianluca confermeranno di voler continuare insieme il percorso nello show dopo aver trascorso insieme i primi giorni di convivenza?

Crescono gli attriti, in particolare contro l’ingegnere-ballerino Marini, che sarà attaccato dagli uomini per il suo atteggiamento poco cortese, mentre sembra essere sempre più passionale l’intesa tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi, che ha causato già non poche gelosie da parte della sua pupa Miryea. Tante le prove che vedranno coinvolte le coppie, fino al temutissimo “Bagno di cultura”, che avrà come ospiti Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Carmelo Abbate.

La Pupa e il Secchione e Viceversa ci aspetta stasera, giovedì 28 gennaio 2021, alle 21.30 su Italia 1.