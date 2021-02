La Pupa e il Secchione e Viceversa, le Anticipazioni della Quarta Puntata: tutti contro Marini

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della quarta Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il programma condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani. Nell’appuntamento di questa sera, 11 febbraio 2021 in onda su Canale5, vedremo Marini al centro delle critiche mentre il gruppo sarà poco accogliente nei confronti della nuova secchiona Paolella. Chi rischierà il tutto per tutto con il ‘Forziere’ e chi, invece, dovrà lasciare la Villa dopo le prove organizzate dagli ospiti?

Anticipazioni La Pupa e il Secchione e Viceversa: cosa vedremo nella Quarta Puntata

La quarta Puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa si apre sui forti contrasti nati in Villa a causa della tattica di Marini. Il secchione, infatti, è accusato di aver separato la coppia formata da Stephanie e Guidi, pur sapendo che tra loro sta nascendo una forte intesa sentimentale, e di aver sancito l’eliminazione della coppia di Viceversa formata da Hafdaoui e Matteo.

Mentre Marini si giustifica, il gruppo non sembra accogliere a dovere la nuova secchiona, Paolella, in coppia con il pupo Manuel, giudicata da tutti troppo invadente. Ad alimentare le problematiche dei protagonisti del programma, condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani, ci sarà il “Forziere”, che darà la possibilità ai volontari di provare a cambiare il proprio compagno di gioco, rischiando tuttavia di perdere preziosi punti in classifica.

Mentre tra Stephanie e Guidi sembra ormai amore, il secchione De Santis prova un nuovo approccio con la secchiona Orazi, dedicandole una serenata. Lei cederà al corteggiamento serrato del collega? Ospiti della Puntata saranno Vladimir Luxuria, Mark The Hammer, Diego dalla Palma, Francesca Barra pronti a mettere alla prova i concorrenti più agguerriti. Quale coppia dovrà abbandonare la Villa questa settimana?

La Pupa e il Secchione e Viceversa ci aspetta questa sera, giovedì 11 febbraio 2021, in prima serata su Italia 1.