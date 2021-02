La Pupa e il Secchione e Viceversa, Anticipazioni Semifinale: Orazi e Gianluca ai ferri corti

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e gli ospiti della Semifinale de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in onda stasera giovedì 18 febbraio 2021 su Canale5.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti della Semifinale de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in onda stasera giovedì 18 febbraio 2021 in prima serata su Italia 1. Nel programma cult condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani sarà tempo di tirare le somme e puntare a guadagnare punti in classifica, per non lasciare la Villa ad un passo dalla vittoria. Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Giorgio Mastrota, Francesca Brambilla, Ambra Lombardo e Aurora Staltieri sono pronti a testare tutti i concorrenti con delle prove ricche di emozioni.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: le Anticipazioni della Semifinale

La Pupa e il Secchione e Viceversa è giunto alla Semifinale. Giro di boa per le coppie in gara, che dovranno tentare il tutto per tutto per scalare la classifica e mettersi al riparo dall’eliminazione. Al termine della Puntata, infatti, una coppia dovrà abbandonare la Villa e rinunciare all’opportunità di aggiudicarsi i 20.000 euro del montepremi. Le Anticipazioni del nuovo appuntamento con il programma cult, condotto da Andrea Pucci con Francesca Cipriani, rivelano che ci saranno ancora scontri con Paolella, entrata in gioco con Manuel come coppia Viceversa.

Mentre continua l’intesa tra Stephanie e Guidi, Paolella sentirà di essere criticata da tutti i concorrenti e non vivrà un bel momento. Manuel, al contrario, riscuote molto successo tra i partecipanti che non resistono alla sua simpatia contagiosa. Nel corso della Puntata assisteremo a nuove tensioni nella coppia formata da Gianluca e Orazi, a causa della timidezza della secchiona e del desiderio di lui di vederla lasciarsi andare di più nelle prove.

A consolare la Orazi ci penserà De Santis, che continua il suo serrato e romantico corteggiamento. Nella villa arriverà la Supplente, Ambra Lombardo, la professoressa di lettere, ex concorrente di Grande Fratello 16, che interrogherà pupe e pupi. Tra una prova e l’altra, tutti potranno accumulare punti per puntare alla vittoria, fino a giungere al temuto “Bagno di Cultura”, con ospiti Francesca Barra e Cristiano Malgioglio.

La Pupa e il Secchione e Viceversa ci aspetta questa sera, giovedì 18 febbraio 2021, in prima serata su Italia 1.