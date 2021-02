La Pupa e il Secchione e Viceversa, Anticipazioni Finale: ospiti Carmen Di Pietro e Antonio Zequila

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Finale de La Pupa e il Secchione e Viceversa, in onda stasera giovedì 25 febbraio 2021 su Italia 1. Chi vincerà il montepremi finale?

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa è giunta al termine. Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, andrà in onda su Italia 1 la Finale del programma cult, condotto da Andrea Pucci e Francesca Cipriani. Le coppie rimaste in gara sono Stephanie-Guidi, Miryea-Marini, Linda Pisano e i Viceversa Orazi-Gianluca, che saranno messi alla prova dagli ospiti Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri.

Le coppie che ancora possono puntare alla vittoria finale sono quelle composte da Stephanie e Guidi, che rappresentano il successo di questo esperimento sociale e si sono innamorati. Ci sono poi Miryea e Marini che hanno una grande complicità: si sono supportati a vicenda e hanno trovato un affiatamento che ha consentito loro di guadagnare punti su punti nelle varie prove. A contendersi la Finale anche Linda e Pisano, insieme sin dalla prima puntata, non si sono mai persi e la loro intesa li ha portati sempre ai primi posti della classifica. Orazi e Gianluca, Viceversa, anche loro giocano insieme dalla prima puntata. Nonostante le molte litigate, hanno tratto molti insegnamenti da questa esperienza.

Nel corso della finale ci saranno diverse sorprese per i ragazzi da parte di persone a loro care, che hanno seguito con entusiasmo il loro percorso. Ma per arrivare alla vittoria, molte saranno le prove da superare, osservate attentamente dagli ospiti Francesca Barra, Cristiano Malgioglio, Carmen Di Pietro, Antonio Zequila e Claudia Ruggeri.

