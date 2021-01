La Pupa e il Secchione e Viceversa: al via stasera su Italia 1 la nuova Edizione con Andrea Pucci

Anticipazioni TV

La nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa andrà in onda stasera, giovedì 21 gennaio 2021, su Italia 1. Scopriamo le Anticipazioni del programma condotto da Andrea Pucci.

Debutta questa sera, 21 gennaio 2021, su Italia 1 la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa che vedrà la conduzione di Andrea Pucci e l'esuberante Francesca Cipriani. Scopriamo insieme le Anticipazioni della prima Puntata e il cast del programma, che si dividerà in otto agguerritissime coppie.

La Pupa e il Secchione e Viceversa, la prima Puntata in onda stasera su Italia 1

La Pupa e il Secchione e Viceversa approda su Italia 1 con la nuova edizione, dopo il successo dell’ultima stagione che ha appassionato i telespettatori. Il programma, condotto da Andrea Pucci in coppia con Francesca Cipriani, debutta stasera 21 gennaio 2021 e le anticipazioni promettono un inizio sfavillante e pieno di entusiasmo. Il cast sarà composto da otto coppie, di cui cinque formate da Pupe e Secchioni e tre da Viceversa. Conosciamo meglio i Secchioni di questa stagione.

Alberto Bartozzi è un esperto di logica di 29 anni, originario di Senigallia. Sebbene avesse passato a pieni voti il test per Medicina, il marchigiano ha deciso di impegnare il suo tempo nella creazione di un corso, fondando il blog Logic Test nel 2015. Alessio Guidi, invece, ha appena 20 anni ed è il classico galantuomo, che odia profondamente l’ignoranza e non è particolarmente bravo a nascondere la su stizza. Insieme al giovane di Prato ci sarà anche Andrea De Santis che di anni ne ha 23 e viene dalla provincia di Cosenza. Il Secchione è un vero appassionato di treni e ha conseguito la laurea con 110 e lode incentrando la sua argomentazione sulla storia delle stazioni ferroviarie. Completano il Cast l’ingegnere e ballerino Luca Marini e il ricercatore di fisica Matteo Pisano.

Il cast delle Pupe, invece, è composto da l’abbruzzese doc Jessica Bucci che si definisce una ragazza semplice ma molto diretta. La verace influencer e beauty queen Laura che viene da Pomezia, in provincia di Roma, partecipa al programma insieme alla seconda classificata a Miss Universo 2019, Linda Taddei. Infine, ad insegnare l’arte della seduzione ai Secchioni, ci sono anche la bellina e influencer Miryea Stabile e la modella Stephanie Bellarte. Passiamo invece al cast delle Secchione, che vedrà protagoniste la veterinaria Giulia Orazi, la severa specializzanda in Medicina Sara Hafdaoui e l’atletica secchiona Silvia Gandini. Le tre brillanti menti saranno in coppia con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Gianluca Tornese, lo spigliato genovese Matteo Diamante e il sensuale Mattia Garufi.