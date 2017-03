La Porta Rossa: ultima puntata Stasera su Rai Due - Anticipazioni

Stasera alle 21.20 su Rai Due vi aspetta l'ultima puntata di La Porta Rossa, la fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi. Scopriremo finalmente chi ha ucciso il commissario Cagliostro interpretato da Lino Guanciale? Molto probabilmente sì anche se possiamo anticiparvi che la storia e il mistero di La Porta Rossa non si concluderanno qui. Anche se non è stato ancora fatto l'annuncio ufficiale, sembra proprio che una seconda stagione della fiction sia in programma. D'altronde c'era da aspettarselo visto il grande successo di pubblico sia per quanto riguardo gli ascolti in tv sia per quanto riguarda la partecipazione alle discussione sui social network. Ma prima di andare avanti con le anticipazioni sulla trama dell'ultima puntata, facciamo un piccolo passo indietro.

Riassunto delle puntate precedenti di la Porta Rossa

Se vi siete persi le prime cinque puntate o se volete semplicemente rinfrescarvi la memoria in previsione dell'ultimo appuntamento di questa stagione con la fiction, ecco i riassunti degli episodi precedenti: trama delle prime due puntate, trama della terza puntata, trama della quarta puntata, trama della quinta puntata andata in onda mercoledì 15 marzo.

La Porta Rossa: anticipazione trama ultima puntata del 22 marzo 2017

Come in ogni anticipazione che si rispetti, potrebbero esserci SPOILER sulla trama



Nel primo episodio dell'ultima puntata, dopo aver chiuso in modo definitivo la storia con Raffaele (Raniero Monaco di Lapio), Vanessa (Valentina Romani) confessa a Filip (Pierpaolo Spollon) il suo segreto: vede e parla con i morti. Quando sembra che nella sua vita stia tornando il sereno la notizia della morte di Raffaele sconvolge di nuovo Vanessa. Anna da parte sua è convinta che la morte di Raffaele e quella di Ambra Raspadori, la ragazza morta per overdose, siano legate in qualche modo. Nel frattempo, il commissario Cagliostro (Lino Guanciale) continua a seguire una sua pista: c'è solo una persona che conosceva bene la famiglia di Raffaele e che si trovava al Porto Vecchio la notte in cui è stato ucciso: Antonio Piras (Ettore Bassi). Data la sua vicinanza con Anna (Gabriella Pession), la moglie di Cagliostro è nuovamente in pericolo. Stella Mariani (Elena Radonicich) e Diego Paoletto (Gaetano Bruno) scoprono che l'ultima persona con cui è stato visto Raffaele prima di morire è stata Vanessa.



E arriviamo all'ultimo episodio di La Porta Rossa: mentre Stella e Paoletto interrogano Vanessa, la visione che Cagliostro ha avuto davanti alla porta rossa sta per compiersi: Anna è minacciata dal suo assassino che, con la pistola puntata su di lei, le racconta tutta la verità. I tasselli del complicato mosaico tornano tutti al loro posto: Cagliostro scopre cosa è accaduto la notte in cui è morto: ecco chi l'ha ucciso e perché. La scoperta è dolorosa e scatena una rabbia e una forza inaspettata che gli consente di intervenire. Ma non finisce qui. Qualcosa va storto...