La Porta Rossa: trama della terza puntata, cast e anticipazioni nuovi episodi

Stasera, mercoledì 1 marzo, alle 21.20 andrà in onda in su Rai Due la terza puntata, ovvero il quinto e sesto episodio, della nuova fiction poliziesca La Porta Rossa, creata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, diretta da Carmine Elia e con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession.

Per quelli di voi che si sono persi le prime due puntate andate in onde il 22 e 24 febbraio scorso, nessun problema, qui trovate i riassunti degli episodi 1,2,3 e 4.

Qui di seguito le anticipazioni sulla trama dei due nuovi episodi della terza puntata in onda stasera (più sotto il cast completo con attori e personaggi):



Anticipazioni Terza puntata, trama Episodio 5:

Sconvolta dalle scoperte sulla vita segreta di suo marito, Anna (Gabriella Pession) decide di andare a fondo e di esplorare quel mondo che Cagliostro (Lino Guanciale) le aveva tenuto nascosto, fatto di misteriosi appartamenti e squallidi nightclub. Allo stesso tempo, Vanessa (Valentina Romani) si mette sulle tracce di sua madre che credeva morta. Si introduce, perciò, nella clinica in cui la donna risulta essere ricoverata. Cagliostro scopre che la sua collega Stella Mariani (Elena Radonicich) nasconde un segreto e, con l'aiuto di Vanessa, insinua in Diego Paoletto (Gaetano Bruno) il sospetto che la poliziotta possa essere coinvolta nel suo omicidio. Durante la perquisizione in casa di Cagliostro stabilita da Antonio Piras (Ettore Bassi), viene trovato qualcosa di molto compromettente che infanga la memoria del commissario.



Anticipazioni Terza puntata, trama Episodio 6:

In Questura tutti sono ormai convinti che il commissario Cagliostro fosse la talpa che passava informazioni riservate ai criminali. Persino il vicequestore Rambelli (Antonio Gerardi), che lo ha sempre considerato come un figlio, inizia a credere che il migliore dei suoi uomini aveva una doppia vita. Anna non si capacita, non accetta di avere vissuto accanto a un uomo corrotto e si confida con Stella, poco prima di scoprire che lei e Cagliostro erano amanti. La rabbia e la delusione di Anna la spingono a ipotizzare un'interruzione di gravidanza. Cagliostro, scoperte le sue intenzioni, tenta disperatamente di dimostrarle che l'ha amata e che la ama ancora molto: prova a lanciarle dei segnali per impedirle di abortire. Vanessa, insieme alla zia, parte da Trieste per conoscere la donna che l'ha abbandonata: l'incontro con sua madre si rivela una grande delusione.

La Porta Rossa: cast con attori e personaggi

La quarta puntata di La Porta Rossa andrà in onda sempre in prima serata du Rai Due venerdì 3 marzo