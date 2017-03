La Porta Rossa stasera su Rai Due: anticipazione trama della quinta puntata

Stasera alle 21.20 su Rai Due vi aspetta il quinto e penultimo appuntamento con La Porta Rossa, la fiction ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, con protagonista Lino Guanciale nei panni del commissario Cagliostro, ucciso in uno scontro a fuoco, sempre più deciso a scoprire chi l'ha tradito e salvare la vita di sua moglie Anna, interpretata da Gabriella Pession.

Se vi siete persi le prime quattro puntate o se volete semplicemente rinfrescarvi la memoria, ecco i riassunti degli episodi precedenti: trama delle prime due puntate, trama della terza puntata, trama della quarta puntata.

La Porta Rossa: anticipazione trama quinta puntata del 15 marzo 2017



Come in ogni anticipazione che si rispetti, potrebbero esserci SPOILER sulla trama

Anticipazioni dell'episodio 9:

Dopo avere salvato Anna, minacciata da Lorenzi, Cagliostro realizza che il collega è la talpa, ma non il suo assassino. L'uomo che ha ucciso Cagliostro è in circolazione e Anna ancora in pericolo. Trovata e interrogata Helena, l'informatrice di Cagliostro, Anna scopre che è stata lei a fornirgli la dritta sul Messicano il giorno in cui è morto. Questa rivelazione permette ad Anna di ritrovare la fiducia nell'uomo che ha sempre amato e in virtù di questo sentimento incomincia a percepire sempre di più la presenza di suo marito accanto a lei. Infine, Vanessa viene messa in guardia da sua madre sui pericoli del rapporto con i morti: spesso possono mettere in pericolo chi li vede.



Anticipazioni dell'episodio 10:

Anna riprende l'indagine sul traffico di Red e su Ambra Raspadori, la ragazza morta per overdose, anche grazie agli indizi che Vanessa le recapita di nascosto. I metodi che Anna segue non sono propriamente rispettosi delle regole, ma molto più simili a quelli che aveva sempre usato suo marito. Questo modo di operare manda Piras su tutte le furie. Nella sua indagine non autorizzata, Anna si fa aiutare da Stella e da Paoletto, che scoprono una nuova complicità, non solo professionale. Vanessa, lasciata da Filip e arrabbiata con Cagliostro che l'ha "usata" per raggiungere i suoi fini, si riavvicina a Raffaele, senza sapere che il ragazzo sta nascondendo qualcosa di grave e pericoloso.

La sesta e ultima puntata della stagione di La Porta Rossa andrà in onda mercoledì 22 marzo alle 21.20 su Rai Due.