La Porta Rossa: anticipazioni trama quarta puntata dell'8 marzo

Stasera, mercoledì 8 marzo, alle 21.20 andrà in onda in su Rai Due la quarta puntata, ovvero il settimo e l'ottavo episodio, della fiction poliziesca La Porta Rossa, creata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, diretta da Carmine Elia e con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession.

Per quelli di voi che si sono persi le prime tre puntate andate in onde il 22 e 24 febbraio e il 1 marzo scorso, nessun problema, qui trovate i riassunti delle puntate precedenti: episodi 1 e 2, 3 e 4, episodi 5 e 6.

Qui di seguito le anticipazioni sulla trama (ovviamente con SPOILER) dei due nuovi episodi della quarta puntata in onda stasera 8 marzo (più sotto il cast completo con attori e personaggi e una breve ancticipazione della prossima puntata):



Anticipazioni quarta puntata, trama Episodio 7 e Episodio 8:

Vanessa, delusa dall'incontro con sua madre, cerca di ritornare alla vita prima dell'incontro con Cagliostro. Evita Filip e cerca, invece, di recuperare il rapporto con i suoi vecchi amici, che la invitano a una festa nella lussuosa villa di Raffaele, il suo ex ragazzo. Qui Vanessa viene a contatto con la pericolosa Red, la droga che sta mietendo vittime in città. In un incontro con Anna, Stella le rivela che Cagliostro non aveva smesso di amarla. Per questo motivo le aveva chiesto di interrompere la loro relazione. Le dà anche un'informazione importante: sa dove trovare Helena, la donna che Anna sta cercando nella speranza di ottenere informazioni sul passato di suo marito. Intanto Cagliostro è costretto a indagare sulle strane mosse dei suoi colleghi: il Natale si avvicina e Anna sarà presto in pericolo. Vanessa incontra Raffaele che le chiede scusa per come si è comportato con lei la sera della festa a casa sua. La ragazza affronta anche l'inaspettato ritorno della madre che le racconta la verità sul loro passato e sul motivo del suo abbandono. Ma c'è un’altra verità che sconvolge la ragazza: anche sua madre - come lei - può vedere e interagire con i morti. Vanessa è nuovamente in crisi e il suo nuovo rapporto con Filip ne risente. Nel frattempo Anna è in pericolo. A casa sua, davanti all'albero di Natale, come nella visione di Cagliostro davanti alla porta rossa, Anna è minacciata da un uomo con una pistola.

[SPOILER] Anticipazioni quinta puntata di La Porta Rossa in onda mercoledì 15 marzo:

Dopo avere salvato Anna, minacciata da Lorenzi, Cagliostro realizza che il collega è la talpa, ma non il suo assassino. L'uomo che ha ucciso Cagliostro è in circolazione e Anna è ancora in pericolo. Trovata e interrogata Helena, l'informatrice di Cagliostro, Anna scopre che è stata lei a fornirgli la dritta sul Messicano il giorno in cui è morto.