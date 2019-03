La Porta Rossa 2, Ultima Puntata: Ci sarà una terza stagione?

Stasera su Rai 2 l'atteso finale della seconda stagione de La Porta Rossa, la serie tv scritta da Carlo Lucarelli, con protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale.

La Porta Rossa 3 si fara?

Mentre ancora attendiamo di scoprire l'epilogo dell'intricata storyline di questo secondo capitolo, sono intanto iniziate a circolare voci su una possibile terza stagione. Nonostante infatti non ci siano conferme ufficiali da parte di Rai, il finale aperto lascia ben sperare in un nuovo capitolo della serie dedicata alle avventure di Cagliostro. Lo stesso Guanciale, pur senza troppo sbilanciarsi ha lasciato intuire in diverse interviste, di essersi affezionato al commissario fantasma. Già orfano della fortunata fiction Che Dio ci Aiuti, l'attore spera di non dovere - anche in questa occasione - dire addio al suo personaggio.

La trama ufficiale dell'ultima puntata

Jonas verrà condotto in Questura per essere interrogato dalle forze dell'ordine, durante l'interrogatorio però l'uomo avvertirà con insistenza la presenza di Cagliostro all'interno della stanza. Stella e Paoletto continuano a indagare fianco a fianco e la loro ritrovata intesa permetterà ai due poliziotti di scoprire un legame tra l'omicidio di Rambelli e quello di Brezigar. Vanessa confesserà a Leonardo si essere innamorata di lui, ma il commissario la respinge. Arriva l'ora dei fuochi d'artificio, gli stessi che Cagliostro aveva visto in una delle sue tante visioni. La bambina di Anna e Leonardo, sparisce nel nulla. Tutti si adopereranno per cercarla e riportarla a casa, ma soltanto il commissario sa dove trovarla. Leonardo sapendo che la piccola è nascosta nell'ex fabbrica, esattamente dove l'aveva vista nella sue visioni si reca lì di corsa per difenderla, ma...

Non perdete l'appuntamento con il finale di stagione de La Porta Rossa 2, in onda stasera su Rai 2 a partire dalle 21.20.