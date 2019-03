La Porta Rossa 2 Stasera la quinta puntata: ecco la anticipazioni

Stasera, 13 marzo 2019, andrà in onda la quinta puntata de La Porta rossa 2, serie tv con Gabriella Pession e Lino Guanciale in onda tutti i mercoledì su Rai 2.

Nella quarta puntata abbiamo scoperto che il processo sulla morte del commissario Leonardo Cagliostro è per i giudici inquinato e l’assoluzione di Stefano Rambelli è certa. Anna è fuggita con l'aiuto di Stella e sulle sue tracce c'è Jamonte. Finalmente Diego e Stella scoprono che cos'è la confraternita Fenice.

Di seguito le Anticipazioni dei due nuovi episodi della quinta puntata de La Porta Rossa, in onda stasera su Rai 2 a partire dalle 21.20:



La Porta Rossa 2: Il Trailer Ufficiale - HD

Primo episodio: Vanessa sarà protagonista di una furiosa lite con Cagliostro. La ragazza infatti vorrebbe comprendere le reali intenzioni di Federico. Ma, il commissario è impegnato a seguire una pista che lo condurrà direttamente agli uomini della fenice. Cagliostro chiede aiuto per questo compito ad Eleonora, i due scoprono le reali identità di tutti i componenti della confraternita. Intanto, Anna è ancora latitante e continua ad indagare per conto suo sulla confraternita, in quanto vuole provare la sua innocenza e quella di Piras. Arrivata ad una svolta, comprendendo chi ha aiutato Rambelli ad ottenere l'assoluzione contatta Jamonte che era sulle sue tracce.

Secondo episodio: Eleonora aiutata dall'ispettore Cagliostro affronta don Giulio, infatti, il prete sa sicuramente qualcosa di più di quello che dice riguardante la fenice. Attraverso la confessione del prete, Cagliostro mette insieme altri pezzi del puzzle. Intanto Stella e Diego che conducono una loro indagine devono muoversi con grande cautela, poiché avvertiti da Eleonora e Cagliostro vengono a conoscenza che dietro la confraternita c'è una persona molto importante.