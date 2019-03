La Porta Rossa 2 Anticipazioni: Stasera su Rai 2 la quarta puntata

Questa sera mercoledì 6 marzo andrà in onda la quarta puntata de La Porta rossa 2, serie tv targata Rai 2 con protagonisti Gabriella Pession e Lino Guanciale

Nella terza puntata abbiamo scoperto che Vanessa è in grado di avere contatti con il fantasma di Cagliostro, questa rivelazione spinge Federico a confessare alla ragazza di essere anche lui un medium, spiegando che i morti che vedono sono “ombre”, che è possibile evocare. Intanto Lucia sta indagando sulla Fenice e si espone sempre di più. Sentendosi in pericolo, registra ciò che sa sulla confraternita e sulle sue attività illecite. Per scoprire chi altri vi era coinvolto, Lucia segue Silvestrin nella Grotta Gigante. Ma è una trappola, da cui Cagliostro non può salvarla perché richiamato proprio in quel momento da Vanessa. Al processo, la perizia sull'arma che ha ucciso Cagliostro risulta alterata, nell'originale, infatti, ci sono le impronte di Piras. Il Procuratore capo Alessi, deve quindi mettere sotto inchiesta Piras, ma la sera stessa il magistrato viene trovato suicida nel suo appartamento.