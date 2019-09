La Paranza dei bambini in prima tv assoluta: stasera su Sky il film tratto dal libro di Roberto Saviano

Anticipazioni TV

Il lungometraggio di Claudio Giovannesi ha vinto a Berlino l'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura.

La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, tratto dal libro omonimo di Roberto Saviano, va in onda oggi in prima tv su Sky Cinema Due alle 21:20: ve ne mostriamo una clip, nella quale i sei quindicenni protagonisti si muovono per Napoli, passando a "riscuotere". Il film racconta appunto di Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ e Briato, che mirano alla conquista di soldi e potere nel Rione Sanità. Sacrificheranno se stessi per ottenerli?

Il lungometraggio, in concorso al Festival di Berlino, ha vinto l'Orso d'argento per la migliore sceneggiatura, scritta da Giovannesi, Saviano e Maurizio Braucci, nonché il Nastro d'Argento per la migliore fotografia, andato a Daniele Ciprì. Ecco un commento di Saviano sul materiale: