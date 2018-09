La Notte di Andrea Bocelli: il concerto evento stasera su Rai1

Questa sera, domenica 9 settembre 2018, andrà in onda su Rai1 la serata evento La Notte di Andrea Bocelli. Lo scopo della serata è quello di raccogliere quanto più denaro possibile da devolvere in beneficenza per i meno fortunati. A partire dalle 21:25 quindi la musica del celebre tenore sarà accompagnata da una presentatrice d’eccezione: Milly Carlucci.

Lo show, giunto alla sua seconda edizione, andrà in onda nella spettacolare Arena di Verona, che per l’occasione sarà animata da eccezionali scenografie e un’illuminazione straordinaria. Oltre alle esibizioni dell’amatissimo tenore, vedremo le performance di numerosissimi ospiti internazionali accompagnati da un'orchestra di oltre 400 elementi. Ricordiamo che da molti anni l’intera famiglia Bocelli si impegna in raccolte benefiche finalizzate a sostenere i progetti della Andrea Bocelli Foundation e del Muhammad Ali Parkinson Center. Questa serata in particolare si occuperà di raccogliere fondi per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto e al sostegno delle popolazioni di Haiti.

La scelta dell’Arena di Verona non è stata affatto casuale per Bocelli poiché, come da lui stesso dichiarato, uno dei suoi più significativi e importanti ricordi risale proprio ad un concerto svolto in quel luogo nel 2000 poco dopo la perdita del padre. Per quanto riguarda gli ospiti che vedremo stasera sappiamo per certo che ci sarà la meravigliosa Carla Fracci, il famoso ballerino ucraino Sergei Polunin e molti altri colleghi provenienti dal mondo della lirica come il soprano Aida Garifullina, mezzosoprano Isabel Leonard e il baritono Leo Nucci. Molti personaggi illustri contribuiranno poi a rendere la serata ancora più speciale: Kristin Chenoweth, Reba McEntire, il produttore David Foster, Smokey Robinson e Brian McKnight.

La Notte di Andrea Bocelli vi aspetta questa sera alle 21:25 su Rai1.