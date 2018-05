La Mafia uccide solo d'estate 2, Fiction Rai1: stasera giovedì 31 maggio 2018

Torna stasera, giovedì 31 maggio 2018 alle ore 21:25 su Rai 1, con una nuovo episodio della seconda stagione, La mafia uccide solo d’estate, fiction tratta dal film di Pierfrancesco Diliberto al secolo Pif. Al centro delle vicende la famiglia Giammarresi, con il marito Lorenzo (Claudio Gioè) e la moglie Pia (Anna Foglietta), un coppia coraggiosa che ha scelto di rimanere nella propria terra, la Sicilia, nonostante il figlio Salvatore (Eduardo Buscetta) sia l'unico testimone oculare dell'omicidio di Boris Giuliano. Tra i protagonisti della serie anche Dario Aita, Dajana Ronciane, Valentina D’Agostino (leggi qui la nostra intervista), Francesco Scianna, Angela Curri, Claudia Gusmano e Nino Frassica. La voce narrante è ovviamente quella di Pif.

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dei due episodi in onda stasera:

Lorenzo, deciso a cambiare le cose, è arrivato al punto di chiedere una raccomandazione a Massimo per accaparrarsi un posto in un ufficio dove potrà finalmente prendere decisioni di rilievo. Massimo è però in dubbio. non sa se aiutarlo o meno. Il procuratore Costa, dopo che tutti i suoi sottoposti si sono rifiutati di firmare la convalida degli arresti, ha dovuto prendere la difficile decisione di firmarla da solo. Rosario dichiara il suo amore per Angela chiedendola in moglie e Lorenzo prega il procuratore Costa di celebrate le nozze. Buscetta intanto, consapevole che la partita per i palermitani è ormai persa si rifugia in Brasile. Massimo riflette in un primo momento sulla possibilità di seguirlo ma all’ultimo cambia idea. Nel frattempo Alice e Salvatore rompono perché Salvuccio non vuole frequentare la casa di un sospettato per mafia, il loro amore però li riporterà presto l'uno dall'altro. Angela e Rosario si sposano, sembra finalmente tornato il sereno nella vita dei Giammarresi, ma questo momento di quiete verrà presto turbato dall’assassinio del giudice Costa che rimetterà tutto in discussione.

La mafia uccide solo d'estate ci aspetta questa sera alle ore 21:25 su Rai1.