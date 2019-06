La Luce sugli Oceani: il Film Stasera su Canale 5

Un appuntamento imperdibile per tutti i romantici quello di stasera 11 giugno alle 21.20 su Canale 5 col melodramma La luce sugli oceani di Derek Cianfrance. Presentato in concorso alla Mostra del cinema di Venezia nel 2016, è stato galeotto per i protagonisti, Michael Fassbender e Alicia Vikander, che proprio sul set di sono innamorati. Molto riservati, l'attore di origine tedesca e l'attrice danese si sono sposati in una cerimonia segreta a Ibiza nel 2017 e sono andati a vivere in Portogallo.

Del cast fa parte anche Rachel Weisz, la storia è tratta da un best-seller del 2012 della della scrittrice australiana M.L. Stedman e la colonna sonora è del compositore francese Alexandre Desplat, 10 volte candidato all'Oscar e vincitore per la colonna sonora di Grand Budapest Hotel.

La storia del film si svolge nel 1918 su un'isola australiana, dove Tom Sherbourne (Michael Fassbender) ha accettato dopo la guerra l'incarico di guardiano del faro. Sull'isola ha conosciuto Isabel (Alicia Vikander) e l'ha sposata. Ma il loro cruccio maggiore è quello di non riuscire ad avere un figlio. Quando trovano una neonata in una barca alla deriva, vicino al cadavere di un uomo, la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d’attenzione diventa la luce della loro vita, fino al giorno in cui scoprono che la vera madre della piccola (Rachel Weisz) la cerca da anni senza riuscire a darsi pace. Tormentata dal dilemma se rivelare il segreto perdendo così la figlia che ormai sentono loro, la coppia inizierà a disgregarsi.



La Luce sugli Oceani: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Le riprese si sono svolte sulle coste australiane e neozelandesi, paesaggi di rara bellezza che fanno da contraltare alle tormentate vicende dei protagonisti. La luce tra gli oceani è il terzo - e al momento ultimo - film da regista dell'americano Derek Cianfrance dopo Come un tuono e Blue Valentine, entrambi con Ryan Gosling.

