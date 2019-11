La La Land: il film musical con Emma Stone e Ryan Gosling Stasera su Rai 1

Anticipazioni TV

Diretto da Damien Chazelle, ha vinto ben 6 premi Oscar tra cui quelli per la miglior regia e la miglior attrice protagonista.

Va in onda stasera alle 21:35 su Rai 1 il film La La Land. Non ci dovrebbe essere bisogno di ricordare che si tratta del pluripremiato musical del 2016 scritto e diretto da Damien Chazelle. Emma Stone e Ryan Gosling interpretano i due artisti della storia tra i quali scatta la scintilla dell'amore. Il film ha vinto sei premi Oscar, tra cui quelli per la migliore regia, la miglior attrice protagonista e la miglior colonna sonora, in quella famigerata cerimonia di premiazione in cui la statuetta come miglior film venne assegnata per errore proprio a La La Land, prima di far salire sul palco i veri vincitore con il film Moonlight.

La La Land racconta un'intensa e burrascosa storia d'amore tra un'attrice e un musicista che si sono appena trasferiti a Los Angeles in cerca di fortuna. Mia è un'aspirante attrice che, tra un provino e l'altro, serve cappuccini alle star del cinema. Sebastian è un musicista jazz che sbarca il lunario suonando nei piano bar. Dopo alcuni incontri casuali, fra Mia e Sebastian esplode una travolgente passione nutrita dalla condivisione di aspirazioni comuni, da sogni intrecciati e da una complicità fatta di incoraggiamento e sostegno reciproco. Ma quando iniziano ad arrivare i primi successi, i due si dovranno confrontare con delle scelte che metteranno in discussione il loro rapporto. La minaccia più grande sarà rappresentata proprio dai sogni che condividono e dalle loro ambizioni professionali.



