La Guerra è Finita: la terza puntata nel Giorno della Memoria, lunedì 27 Gennaio 2020

Le anticipazioni del terzo episodio della fiction con Michele Riondino e Isabella Ragonese.

Tornerà su Rai 1 con il terzo episodio nel Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio 2020, la serie di Michele Soavi, La Guerra è Finita. Al centro della fiction, il percorso di rinascita dei sopravvissuti ai lager nazisti; la storia di tutte quelle persone che dopo la Liberazione, hanno dovuto combattere per riappropriarsi della dignità di cui sono stati privati, della loro identità e della loro vita. Nel cast, Michele Riondino - che interpreta il protagonista, Davide - ed Isabella Ragonese - che veste i panni di Giulia -.

Il Riassunto della Secondo Puntata de La Guerra è Finita

Giulia sta provando a fare tutto il possibile affinché i proprietari della Tenuta, i Terenzi, non li mandino via. Tuttavia, ogni suo sforzo sembra inutile. Interviene, però, un giovane avvocato, Stefano, il quale, colpito dall'impegno della pedagogista - e dalla sua bellezza -, decide di darle una mano con i marchesi. Intanto, Davide è giunto a Mauthausen, dove scopre che Enrica è morta. Torna in Italia, e porta con sé una bambina, Ninnina. Alla Tenuta, nel frattempo, ci sono i primi dissapori tra i ragazzi, ma, d'altra parte, sembra che stiano anche per sbocciare i primi amori. Infine, l'ex ingegnere trova una spilla nel capanno di Mattia che fa nascere in lui dei dubbi sul giovane...

La Trama Ufficiale del terzo episodio della Fiction La Guerra è Finita

Davide, dopo il ritrovamento della spilla, sta provando a capire se Mattia faccia parte di un pericoloso gruppo che si è macchiato di svariati crimini contro la popolazione civile. Intanto, Mattia e Miriam sono sempre più vicini, così come Giulia e Stefano. La donna è molto grata a quest'ultimo, perché è stato lui ad avere l'idea d'inscenare un'epidemia di tifo alla Tenuta, costringendo i carabinieri a rimandare lo sfratto. Davide, invece, è a Milano per indagare su Mattia. Qui incontra Giuditta, che si rivela essere la madre della piccola Ninnina. L'uomo, però, ancora non è riuscito a trovare il figlio. Così, la pedagogista lo consola, e, nonostante il giovane avvocato, sembra sempre più attratta dall'ex ingegnere... Infine, senza volerlo, Gabriel suggerisce a Sara di utilizzare la pistola di Davide per vendicarsi del ras di quartiere che aveva denunciato la sua famiglia alle SS e che ora è tornato a piede libero.

La Terza Puntata de La Guerra è Finta va in onda lunedì 20 gennaio 2020, su Rai 1 a partire dalle 21.25: