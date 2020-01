La Guerra è Finita: l'Ultima Puntata della fiction con Michele Riondino, lunedì 3 Febbraio 2020

Anticipazioni TV

Le anticipazioni dell'ultimo episodio della fiction con Michele Riondino e Isabella Ragonese.

Tornerà su Rai 1, con l'ultimo episodio, lunedì 3 febbraio 2020, la serie di Michele Soavi, La Guerra è Finita. Al centro della fiction, il percorso di rinascita dei sopravvissuti ai lager nazisti la storia di tutte quelle persone che dopo la Liberazione, hanno dovuto combattere per riappropriarsi della loro vita. Nel cast, Michele Riondino - che interpreta il protagonista, Davide - ed Isabella Ragonese - che veste i panni di Giulia -.

Il Riassunto della Terza Puntata de La Guerra è Finita

Davide sospetta che Mattia faccia parte di un gruppo che si è macchiato di svariati crimini; pertanto, ha iniziato ad investigare su di lui. Giulia e Stefano, invece, sono sempre più in sintonia. Dopotutto, la donna è grata all'avvocato, perché è riuscito a far sì che lo sfratto venisse posticipato. Nel frattempo, l'ex ingegnere sta continuando a cercare il figlio, Daniele, ma non è ancora riuscito a trovarlo. La pedagogista lo conforta, e, nonostante il legame con il giovane avvocato, sembra molto attratta da lui. Gabriel, infine, consiglia involontariamente a Sara di usare la pistola di Davide per vendicarsi del ras di quartiere che aveva denunciato la sua famiglia alle SS e che ora è uscito di prigione...

La Trama Ufficiale dell'Ultimo Episodio della fiction La Guerra è Finita

Sara sta per premere il grilletto: vuole uccidere il ras. Fortunatamente, Gabriel riesce a raggiungerla in tempo, e la ferma. I due, d'altra parte, sono sempre più vicini, tanto che si daranno un bacio. Intanto, Stefano ottiene un colloquio con la Terenzi, durante il quale, però, Giulia non si dimostra per niente diplomatica. Quando lo vengono a sapere, Ben e Davide l'affrontano, e lei, triste, lascia la Tenuta. Intanto, l'ex ingegnere ha trovato una foto in cui è riunito il gruppo del Tenente Bianchi: c'è anche Mattia. Per Davide è arrivato il momento di prenderlo di petto. Che cosa accadrà al giovane? L'avvocato, invece, riuscirà a far sì che Davide, Giulia, Ben, i bambini ed i ragazzi orfani restino alla Tenuta?

L'Ultima Puntata de La Guerra è Finta va in onda lunedì 20 gennaio 2020, su Rai 1 a partire dalle 21.25.