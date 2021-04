Anticipazioni TV

La Fuggitiva, Stasera niente sarà come sembra: Anticipazioni sulla Seconda Puntata della Fiction

La redazione di Comingsoon.it di 12 aprile 2021 3

Atteso ritorno questa sera, lunedì 12 aprile, per La fuggitiva, la fiction di Carlo Carlei con Vittoria Puccini in fuga per la verità, ingiustamente accusata dell’assassinio del marito. Tutte le anticipazioni.