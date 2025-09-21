TGCom24
La forza di una donna: Ecco com'è oggi Doruk della Soap Turca (FOTO)

Il piccolo Doruk de La forza di una donna è interpretato dall'attore Ali Semi Sefil, che oggi ha 13 anni. Ecco com'è diventato il dolce bambino che veste i panni del secondogenito di Bahar e Sarp!

La forza di una donna: Ecco com'è oggi Doruk della Soap Turca (FOTO)

Il dolcissimo Doruk de La forza di una donna è uno dei protagonisti più amati di questa soap opera turca di Canale 5. Ma come è diventato oggi Ali Semi Sefil, l'attore che lo interpreta? Vediamolo insieme!

La forza di una donna: Il piccolo Doruk

Doruk ci fa davvero tanta simpatia e tenerezza. Stiamo parlando del secondogenito di Bahar e Sarp, il più piccolo della famiglia. Doruk è un bambino dalle guance paffute e dagli occhi enormi, ma a contraddistinguerlo è sicuramente la sua infinita dolcezza: è così affettuoso che, anziché dare un bacio alle persone che ama, ne dà loro svariati e alla velocità della luce. È un bimbo piuttosto allegro, anche se può capitare che diventi un po' malinconico, specialmente se bisticcia con sua sorella Nisan oppure se pensa al suo adorato papà, che, purtroppo, non ha mai conosciuto...

La forza di una donna: Doruk rivede Sarp!

Nelle ultime puntate andate in onda su Canale 5 de La forza di una donna, Doruk ha visto per la prima volta Sarp. Benché non lo abbia mai conosciuto, dato che il padre è "morto" prima che lui venisse alla luce, lo ha riconosciuto immediatamente: è cresciuto guardando le sue foto, ed aspettando che prima o poi si rifacesse vivo. Infatti, Bahar non aveva mia detto né a Doruk a Nisan che Sarp fosse passato a miglior vita anni addietro, ma aveva raccontato loro che il papà si era nascosto, e dal suo nascondiglio li teneva sempre d'occhio. Ed ora, finalmente, i bambini hanno potuto ricongiungersi con Sarp, riabbracciandolo...

Ali Semi Sefil: Com'è oggi l'attore che interpreta Doruk ne La forza di una donna

Ma chi è l'attore che interpreta - con grande maestria, vista la sua giovanissima età - il piccolo Doruk? Stiamo parlando di Ali Semi Sefil. Quest'ultimo è nato ad Istanbul, in Turchia, il 17 gennaio del 2013; quindi è del segno del Capricorno ed ha 12 anni. Ha debuttato sul piccolo schermo proprio con la serie TV Kadin, La forza di un donna, nel 2017, nel ruolo di Doruk. Nel 2018 è stato scelto per un film, Kelebekler, e nello stesso anno è stato premiato come "Miglior attore bambino" al 45° Pantene Altin Kelebek Odulleri. Nel 2024, invece, ha recitato in un altro film, Baba Beni Guldursene. Il suo profilo Instagram ufficiale è @ali_semi_sefil, che al momento conta circa 128.000 follower. Qui possiamo vedere diversi post che, oltre a mostrarci quanto sia cresciuto, ci mostrano che ha anche un'altra grande passione oltre a quella per la recitazione: suona il violoncello. In più, dalle foto si evince che ha un ottimo rapporto con il fratello minore, Deniz, e con l'attrice che interpreta Hatice, Bennu Yildirimlar.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15.30.

