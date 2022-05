La Fortuna: Stasera e Domani su Rai 1 la Miniserie diretta da Alejandro Amenábar

Anticipazioni TV

Dopo la presentazione al Bari International Film Fest, va in onda in due serate stasera e domani la miniserie La fortuna diretta dallo spagnolo Alejandro Amenabar con Stanley Tucci protagonista. Tutte le anticipazioni.

Se n'erano un po' perse le tracce, di Alejandro Amenabar, in passato regista di film molto interessanti come Apri gli occhi, e il remake hollywoodiano Vanilla Sky con Tom Cruise e Penelope Cruz, oltre a The Others con Nicole Kidman. Torna ora con una miniserie thriller, La fortuna, in onda in due prime serate, stasera e domani, lunedì 30 e martedì 31 maggio, su Rai 1.

Protagonista dell'avvicente produzione spagnola è Stanley Tucci. La miniserie, ispirata alla graphic novel Il tesoro del cigno nero di Paco Roca e Guillermo Corral, era stata presentata in anteprima internazionale al Bif&st di Bari, nella splendida cornice del Teatro Petruzzelli. L'avvincente storia di un tesoro del Regno di Spagna sommerso nei mari dello stretto di Gibilterra.

Le anticipazioni sulla miniserie La fortuna

Frank Wild, presidente dell'Atlantis, una società americana di ricerche subacquee, rinviene un relitto carico di monete d'oro e d'argento vicino allo stretto di Gibilterra. Il governo spagnolo decide di recuperare il tesoro che ritiene provenire da una antica fregata spagnola. Gli incaricati sono il giovane diplomatico Alejandro Ventura e la combattiva funzionaria Lucia Vallarta, aiutati dal celebre avvocato Jonas Pierce.

Dopo un lungo processo, con numerosi colpi di scena, Jonas Pierce riesce a vincere la causa per il regno di Spagna, ma Alex e Lucia non possono festeggiare, perché Frank Wild non si dà per vinto e, per portare a termine la sua lotta temeraria, mette in atto una serie di mosse disperate, non ultima ricorrere al Congresso americano per ottenere una nuova legge sul diritto marittimo.