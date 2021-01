La fiction Rai, anticipazioni: le novità che vedremo nei primi mesi del 2021

Anticipazioni TV

La fiction Rai: l'anno che verrà. Le anticipazioni delle nuove serie e dei ritorni in prima serata nella primavera del 2021.

Nei mesi passati, complice la condizione quasi da arresti domiciliari che abbiamo vissuto (e stiamo ancora vivendo), le prime serate delle reti Rai hanno incrementato il bacino di spettatori, molti dei quali hanno scoperto con piacere la serialità delle fiction italiane. Tanto per citarne un paio, DOC con Luca Argentero e Matilde Gioli e Vite in fuga con Claudio Gioè e Anna Valle, sono stati tra gli appuntamenti recenti che hanno avuto più seguito. La buona notizia è che queste serie, dopo il passaggio in TV, finiscono direttamente sulla piattaforma di RaiPlay dove continuano a essere disponibili per la visione. L'altra buona notizia è che l'arrivo del 2021 porta novità, ovvero nuove produzioni di Rai Fiction che allieteranno le serata di noi contribuenti.

Fiction Rai 2021: ritornano i personaggi più amati

Ritorna Il commissario Montalbano con Il metodo Catalanotti in quello che dovrebbe essere l'ultimo episodio dell'amatissimo personaggio che negli anni ha saputo imporsi nell’immaginario collettivo nazionale e internazionale. Luca Zingaretti aveva detto che gli sarebbe servito del tempo per elaborare la scoparsa di Andrea Camilleri, del regista Alberto Sironi e dello scenografo Luciano Ricceri e decidere se continuare a interpretare il commissario di Vigata o fermarsi qui.

Nelle nuove puntate di Che Dio ci aiuti 6, il Convento degli Angeli trasloca ad Assisi, la città in cui Suor Angela, sempre intepretata da Elena Sofia Ricci, è cresciuta e ha trovato la vocazione. Suor Angela si troverà a fare i conti con un segreto, una ferita nascosta ma ancora aperta nella sua anima. Attesa la seconda stagione de La compagnia del cigno con Anna Valle e i sette giovani musicisti guidati da Alessio Boni, che ritroviamo alle soglie dell’ingresso nel mondo accademico del Conservatorio e alle prese con le sfide della maturità. E su Rai2 torna Marco Giallini nelle nuove indagini dello scorretto e indisciplinato vicequestore Rocco Schiavone, dai romanzi di Antonio Manzini.

Fiction Rai 2021: nuove storie e nuovi personaggi

Fanno il loro ingresso nuovi personaggi, protagonisti di storie coinvolgenti ed emozionanti. Leonardo, una grande coproduzione internazionale con Aidan Turner, Matilda De Angelis e Freddie Highmore, svela il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia a cinquecento anni dalla sua morte. Il commissario Ricciardi, ispirato ai romanzi di Maurizio De Giovanni e interpretato da Lino Guanciale, è un racconto coinvolgente che indaga sul senso ultimo della vita e del dolore sullo sfondo di una Napoli in chiaroscuro. Dai romanzi di Gabriella Genisi, Lolita Lobosco rappresenta invece una moderna declinazione al femminile del giallo all’italiana amalgamato con la commedia rosa. Luisa Ranieri veste i panni di un vicequestore donna a capo del commissariato di polizia a Bari in un mondo ostinatamente governato dai maschi.

E ancora Mina Settembre con Serena Rossi dalle opere di Maurizio de Giovanni, una serie dai toni brillanti che, con il giusto mix di commedia e giallo, mette in scena personaggi ricchi di umanità e luci e ombre della nostra società. Il racconto di un’assistente sociale empatica e del consultorio dove lavora, nel cuore pulsante di Napoli: il Rione Sanità. Vittoria Puccini è protagonista dell’action-thriller al femminile La fuggitiva che, con i toni del noir, racconta di un’eroina in fuga che deve difendersi dall’accusa di avere ucciso il marito. Cuori con Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati si ispira a una stagione d’oro della medicina in Italia e racconta le sfide umane e professionali di un gruppo di medici tanto geniali quanto ambiziosi in un reparto di cardiologia all’avanguardia dell’ospedale Molinette di Torino. E ancora La promessa con Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi percorre dodici anni di vita di una coppia per scoprire come l’amore si sia trasformato in odio e un segreto si nasconda alle origini della loro storia.

Fiction Rai 2021: le storie biografiche

Prosegue il racconto dei grandi personaggi italiani del passato, figure che hanno lasciato un segno nella storia attraverso emozionanti TV movie. Nel centenario della nascita, Cristiana Capotondi interpreta Chiara Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari, una figura coraggiosa che è stata in grado di cambiare il mondo con la sola forza del suo sogno e del suo credo. Il film TV è andato in onda il 3 gennaio ed è ora disponibile su RaiPlay.

Nel centenario della nascita del musicista italiano più famoso al mondo, Eduardo Scarpetta veste i panni di Renato Carosone in Carosello Carosone. Il racconto dell’ascesa ai vertici delle classifiche internazionali, di un’avventura piena di ritmo all’insegna della musica, del divertimento e della sperimentazione. E ancora con Carolina Crescentini, La bambina che non voleva cantare ripercorre l’infanzia e gli esordi di Nada a partire da un paesino del livornese e dal mondo contadino dei primi anni Sessanta. A cento anni dalla sua nascita, Rai Fiction ricorda Primo Levi, uno degli scrittori italiani più conosciuti all’estero, con Questo è un uomo. Si tratta di una docufiction interpretata da Thomas Trabacchi per ricordare la vita dello scrittore piemontese che ha raccontato l’orrore dei campi di concentramento e che ha saputo ergere la sua storia a simbolo della più grande tragedia collettiva del Novecento.

Sul fronte docufiction, si riaprono le porte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per raccontare storie di vita e di speranza dei piccoli pazienti del Bambino Gesù di Roma. Dottori in corsia torna su Rai3 con il coinvolgimento di Federica Sciarelli come narratrice. Infine, su RaiPlay arriva Nudes, un racconto antologico, ma profondamente omogeneo ed emozionante, per raccontare e mostrare quali conseguenze può avere esporre o veder esposto il proprio corpo nudo nella dimensione online.