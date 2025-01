La Farfalla Impazzita: Elena Sofia Ricci è Giulia Spizzichino nel Film TV in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, mercoledì 29 gennaio 2025, si continua a parlare di Memoria con il film TV La Farfalla Impazzita. Elena Sofia Ricci è Giulia Spizzichino, ebrea romana, segnata dalle deportazioni e dalla strage delle Fosse Ardeatine. Scopriamo insieme le anticipazioni di questo grande evento in prima serata su Rai1.

Il Giorno della Memoria non si esaurisce il 27 gennaio 2025. La memoria di un pezzo di storia tragica del nostro recente passato continua e stasera, mercoledì 29 gennaio 2025, lo fa con La Farfalla Impazzita, Film TV che racconta la vita di Giulia Spizzichino, pronta a tutto per fare giustizia. Elena Sofia Ricci interpreta una donna che ha vissuto gli orrori del rastrellamento, quello del 16 ottobre 1943 a Roma, e quello delle Fosse Ardeatine. Eventi che hanno segnato per sempre la sua vita e che l’hanno portata, anni dopo, a riaprire capitoli dolorosi della sua esistenza e sperare finalmente di chiuderli per sempre.

La Farfalla Impazzita: Elena Sofia Ricci è Giulia Spizzichino nel Film TV in onda stasera, 29 gennaio 2025

Si continua a parlare di Memoria, quella che non deve mai essere dimenticata. Dopo la Giornata della Memoria del 27 gennaio 2025 si prosegue con il raccontare testimonianze di lotte per la giustizia e storie di persone, donne e uomini, che non hanno mai dimenticato e non possono scordare il loro tragico passato ma soprattuto che hanno sempre desiderato di fare giustizia per quanto hanno subito loro e le proprie famiglie. Tra questi c’è Giulia Spizzichino, protagonista del Film TV in onda stasera, 29 gennaio 2025, in prima serata su Rai1.

A interpretare la Spizzichino è Elena Sofia Ricci che si è detta onorata di poter raccontare la storia di Giulia, che tutti in famiglia chiamavano “la farfalla impazzita” per il suo continuo battere le ali per trovare la giustizia nella sua vita e in quella dei suoi cari, vittime sia del rastrellamento del Ghetto romano del 16 ottobre 1943 sia delle Fosse Ardeatine. Giulia non ha mai dimenticato i tragici eventi che le hanno portato via ben ventisei famigliari e ha sempre cercato la verità dietro alla cortina di finta pace calata sulla sua vita alla fine della Guerra.

Gli orrori del passato hanno impedito alla Spizzichino di vivere una giovinezza senza pensieri, fatta di balli e di amori. La svolta arriva nel 1994 quando Giulia decide di raccontare in TV la sua storia e di seguire l’avvocato Restelli, impegnato nel caso di estradizione del criminale nazista Erich Priebke, che aveva dato l’ordine di fucilazione alle Fosse Ardeatine.

Il Film TV, liberamente tratto dal libro omonimo di Giulia Spizzichino, per la regia di Kiko Rosati e realizzato da 11 Marzo Film con la collaborazione di Rai Fiction e RaI COM, si assume il compito non facile di raccontare una storia che non può essere dimenticata ma anche di rappresentare un Italia degli anni Quaranta e degli Anni Novanta, che cambia nel corso del tempo ma ancora permeata di quegli incubi che uomini e donne come Giulia hanno vissuto. Elena Sofia Ricci dà anima alla protagonista, come se la prendesse per mano, anche nei momenti più difficili della narrazione della sua vita, come quello del processo a Priebke, dove la Spizzichino – senza paura e desiderosa di Giustizia – dà la propria testimonianza. Ma anche come il momento dell’incontro con Elena Sabatini, interpretata da Mariangeles Torres, una delle Madri di Plaza de Mayo, l’associazione che riunisce le madri dei desaparesidos, simile a lei per il desiderio di giustizia e verità.

La Farfalla Impazzita: ecco la Trama del Film TV in onda questa sera

Giulia Spizzichino è un’ebrea romana, testimone superstite del rastrellamento di Roma del 16 ottobre 1943 e delle Fosse Ardeatine. Giulia aveva solo diciasette anni quando gli ufficiali nazisti misero in atto la retata al ghetto romano a arrestarono, tra gli altri, suo nonno, gli zii e i suoi cugini. Purtroppo quel giorno fu uno dei tanti terribili vissuti nella sua giovinezza, fatta di persecuzioni e di fughe fino al marzo del ’44, ovvero all’eccidio delle Fosse Ardeatine, che le portò via un’altra parte della sua famiglia.

Passano gli anni e Giulia non riesce a dimenticare. Si è sposata con Umberto, un uomo dal carattere molto diverso da lei che sebbene non sia ebreo e non abbia vissuto i suoi stessi orrori, sa come starle vicino e la spinge ad affrontare con coraggio la nuova avventura che le si prospetta per avere giustizia. I due hanno avuto un figlio, Marco, padre amorevole della piccola Giulietta, che ha sempre sofferto per la freddezza della madre e che non vorrebbe che Giulia riaprisse dei capitoli dolorosi della sua vita, che lui ha vissuto indirettamente sulla sua pelle.

Sì perché Giulia nel 1994 vede scorrere le foto della madre, morta poco prima, in un filmato trasmesso nel programma Combat Film, in onda sulla Rai. In quelle immagini, la Spizzichino capisce che la sua mamma sta riconoscendo le salme di alcuni suoi parenti uccisi nelle Fosse Ardeatine. Questa visione la convince a far sentire la sua voce e la porta a presentarsi nello stesso studio televisivo per raccontare la sua storia. Si apre così una vera voragine sul suo passato e lei, insieme alla sua famiglia, ricadono nel baratro dei ricordi dolorosi. Giulia è però determinata più che mai a non tacere, a non cancellare alcuna memoria ma soprattutto a volere giustizia, visto che non potrà mai esserci perdono. L’avvocato Restelli, rappresentante della Comunità Ebraica romana, che l’ha vista in TV, decide di contattarla e di informarla che le autorità italiane stanno cercando di ottenere l’estradizione dall’Argentina di Erich Priebke, il gerarca nazista che diede l’ordine di fucilazione alle Fosse Ardeatine. L’avvocato vince la reticenza della donna e la convince a seguirlo in Sud America - a Bariloche, dove il criminale si è rifatto una vita – per sensibilizzare l’opinione pubblica della necessità di questa azione.

Giulia arriva a Bariloche e incontra Elena, una delle Madri di Plaza de Mayo, l’associazione che riunisce le madri dei desaparesidos. L’amicizia con la donna, che cerca giustizia come lei per la sparizione di suo figlio, le dà la forza di affrontare questo duro viaggio nel passato e smuove il suo animo tanto da farle dichiarare, in un discorso pubblico a Buenos Aires, che “le vittime sono tutte uguali, come lo sono i carnefici”.

La missione riesce e Priebke arriva a Roma, dove inizia il processo contro di lui, che mostra una freddezza inumana che porta Giulia a voler combattere ancora di più e a presentarsi al banco dei testimoni senza paura. Nel suo cuore c’è solo un obiettivo: quello di trovare un po’ di pace ma soprattutto evitare che un orrore così grande come è stata la Shoah si ripeta. Questo capitolo della sua vita, nuovo e vecchio allo stesso tempo, le permette di costruire un rapporto diverso con suo figlio, che comprende completamente le ragioni di sua madre e riesce finalmente a capire il perché di tanta determinazione davanti a un passato che non può e non deve essere dimenticato.

