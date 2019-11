La Famiglia von Trapp: Stasera su Rai 1 la storia di "Una Vita in Musica"

Anticipazioni TV

50 anni dopo il celeberrimo Tutti insieme appassionatamente, il film con protagonisti Julie Andrews e Christopher Plummer, premiato con 5 Oscar, la famiglia von Trapp viene raccontata sullo schermo da un altro punto di vista.

La Famiglia Von Trapp - Una vita in musica, il film in prima visione su Rai 1 alle 21.25, è basato romanzo autobiografico di Agathe von Trapp, "Memories Before and After The Sound of Music" del 2010, da non confondersi con il libro del 1949 di Maria Augusta Trapp "The Story of the Trapp Family Singers", che ha invece ispirato Tutti insieme appassionatamente, il musical e il celebre film del 1965 diretto da Robert Wise, con protagonisti Julie Andrews e Christopher Plummer, vincitore di 5 Premi Oscar.

A ogni modo, 50 anni dopo, la storia della "Famiglia canterina" dei Trapp, viene nuovamente raccontata in questo film di produzione tedesco-americana, diretto da Ben Verbong, e con protagonisti Matthew Macfadyen, nei panni del Georg von Trapp che furono di Plummer, Yvonne Catterfeld in quelli della Maria di Julie Andrews, e Eliza Bennett e Rosemary Harris nel ruolo di Agathe von Trapp, da giovane e da anziana.

E' proprio dal punto di vista di quest'ultima, la figlia maggiore dei Trapp, che viene raccontata la storia del film, così come ci spiega la sinossi ufficiale, che potete leggere dopo il trailer ufficiale del film:



La Famiglia von Trapp - Una vita in musica: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale del film La Famiglia Von Trapp - Una Vita in musica

L’anziana Agathe von Trapp racconta la sua vita alla giovane nipote americana Kirsty: Agathe, con una grande passione per il canto, è cresciuta in Austria con i numerosi fratelli e sorelle e, alla morte dell’amata madre, si prende cura della casa e di suo padre Georg von Trapp, eroe austriaco nella Prima Guerra Mondiale. L'uomo trova un nuovo amore, e una madre per i suoi figli, nell'istitutrice Maria. Sono anni drammatici e violenti: Hitler vuole annettere l’Austria alla Germania.

La vera Famiglia von Trapp e la vera Agathe von Trapp

Agathe Johanna Erwina Gobertina von Trapp, è nata il 12 marzo 1913 a Pola, in Istria, all'epoca parte dell'Impero Austo-Ungarico, ed è morta negli Stati Uniti, a Towson, nel Maryland, il 28 December 2010, all'età di 97 anni. Secondogenita e figlia maggiore di Georg von Trapp e della prima moglie, Agatha Whitehead von Trapp, a differenza di alcuni dei suoi fratelli e sorelle continuò a cantare con i "von Trapp Family Singers", fino al loro ultimo concerto che si tenne il 26 gennaio 1956, quando la donna aveva 43 anni. Dal 1956 e per i 37 anni seguenti, Agathe gestì degli asili nido con la sua amica Mary Louise Kane prima a Stowe nel Vermont, e poi nel Maryland. Anche dopo il pensionamento avvenuto nel 1993, Agathe continuò a tenersi occupata principalmente con la pittura (un suo quadro è tutt'ora esposto all'Ambasciata austriaca a Washington D.C), ma anche con la scrittura: nel 1980 iniziò a scrivere l'autobiografico "Agathe von Trapp: Memories Before and After The Sound of Music" (Agathe von Trapp: Memorie prima e dopo Tutti insieme appassionatamente), che racconta la vera storia che sta dietro al celebre film, oltre a ricordi personali e della sua famiglia. Il libro, pubblicato nel 2010, è quello su cui è basato il film La famiglia Von Trapp - Una vita in musica, in onda questa sera alle 21.25 su Rai Uno

Agathe continuò a cantare e a suonare la chitarra fino all'età di 94 anni.



E questa, nella foto qui sotto, è la Famiglia von Trapp nel 1941: