La Concessione del Telefono: Stasera su Rai1 il film tratto dal romanzo di Andrea Camilleri

Stasera, sul piccolo schermo di Rai1, un nuovo Capitolo della collection C’era una volta Vigàta.

Dopo il grande successo di pubblico de La mossa del cavallo e La stagione della caccia le vicende di Vigàta tornano a far sognare i telespettatori del piccolo schermo Rai con un nuovo capitolo: La concessione del telefono. Tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore siciliano Andrea Camilleri debutta in Tv, per la regia di Roan Johnson, stasera - lunedì 23 marzo 2020 - su Rai1 a partire dalle 21.25. Il nuovo Titolo vedrà nel ruolo del protagonista, Pippo Genuardi, l'attore Alessio Vassallo, già nel Cast del secondo Film della Collection dedicata all’immaginifico mondo di Vigàta e in quello de Il Giovane Montalbano, prequel de Il commissario Montalbano. Accanto a Vassallo anche Corrado Fortuna, Federica De Cola, Fabrizio Bentivoglio, Corrado Guzzanti, Ninni Bruschetta.

La Trama Ufficiale de La Concessione del Telefono

Vigàta, 1891. Pippo Genuardi è un commerciante di legnami sempre pronto a cacciarsi nei guai. Pur di arrivare ad ottenere la tanto agognata "concessione del telefono" per installare una linea tra il suo magazzino e la casa del suocero, l'uomo è disposto a tutto: dal tirare in mezzo funzionari statali al chiedere appoggio alla mafia, fino a tradire il suo migliore amico. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco di Vigàta, ma i realtà Pippo è uno che non si accontenta mai.

E così, inviando tre lettere al Prefetto Marascianno, darà orgine ad una serie di fraintendimenti molto pericolosi: il politico, leggendo le epistole ricche di inesattezze, penserà di avere a che fare con un pericoloso sovversivo; Don Lollò, mafioso vigatese, invece, si convincerà che Genuardi sia una spia delle forze dell'ordine, incaricato di incastrarlo. Tutto avverrà sotto lo sguardo incredulo di Monterchi, Questore venuto dal Nord, proprio per tenere d'occhio Pippo.

