La Compagnia del Cigno Stasera Ultima puntata: Ecco cosa succederà

Torna stasera con l'ultimo appuntamento della prima stagione La Compagnia del Cigno, la seguitissima fiction di Rai 1 che nella scorsa puntata ha tenuto quasi 6 milioni di spettatori incollati allo schermo, confermandosi ancora una volta come il programma più seguito della prima serata di Rai. Difficile pensare che in questo lunedì 4 febbraio 2019, in cui andrà in onda alle 21.25 la sesta e ultima puntata, la serie non registri un nuovo successo di share. Diretta da Ivan Cotroneo, la fiction narra le vicende di 7 giovani musicisti, interpretati dai migliori allievi delle scuole di musica italiane. Oltre ai giovanissimi Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Chiara Pia Aurora, Ario Nikolaus Sgroi e Francesco Tozzi, il cast è formato da Alessio Boni, Anna Valle, Alessandro Roja, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Giorgio Pasotti, Marco Bocci, Rocco Tanica, Michele Bravi, Claudia Potenza, Fabrizio Ferracane, Barbara Chichiarelli, Pia Lanciotti, Susy Laude, Dino Abbrescia.



La Compagnia del Cigno: Il Promo Ufficiale della Fiction Rai - HD

Scopriamo le anticipazioni della sesta serata insieme ai ragazzi de La Compagnia del Cigno con le trame degli ultimi due episodi, intitolati rispettivamente Un Padre e Il nostro Futuro.

Primo episodio: Con il concerto di fine anno alle porte, la tensione dei ragazzi è alle stelle. In particolare, Roberto, che deve sostituire Domenico come solista al pianoforte, è quello che manifesta maggiormente uno stato d'ansia, impegnandosi ossessivamente nello studio dei pezzi. Per permettere alla Barmaschi di preparare al meglio Robbo, Irene decide di tornare in conservatorio, consapevole che potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con Luca. Incontrarsi per i due è ormai diventato davvero complicato. Nel frattempo, Sara è a rischio bocciatura e di conseguenza rischia anche di perdere la borsa di studio e la possibilità di accesso ai concorsi. Non potendo permettersi una tale perdita, la ragazza fa di tutto per cercare di superare l'anno e decide di chiedere aiuto alla Compagnia per rimettersi in pari con le interrogazioni. Domenico e Barbara devono affrontare i dissensi del padre del giovane, convinto che la ragazza non sia adatta al figlio perché appartenente a una classe sociale più alta della loro.

Secondo episodio: Anche Matteo ha problemi con suo padre, ma quando il ragazzo riesce a recuperare i ricordi dell'aggressione subita dal genitore, si fa coraggio e gli chiede scusa. Grazie anche all'intervento di Marioni, ormai mentore di Matteo, padre e figlio si riconciliano. Sofia si rende conto di quanto Matteo sia diventato il suo chiodo fisso e decide di superare la sua timidezza, rivelando all'amico i suoi sentimenti. Anche Irene affronta i suoi demoni e le scelte passate e, dopo aver parlato con il marito, decide di superare insieme a lui le sue paure. La madre di Rosario, Antonia, compreso che il figlio non vuole trasferirsi e decisa a stargli accanto, si mette alla ricerca di una sistemazione e di un lavoro a Milano per restargli accanto, grazie anche all'aiuto di Clelia e Roberto.