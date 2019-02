La Compagnia del Cigno: la Seconda Stagione, si farà?

Termina stasera La Compagnia del Cigno, la fiction di Rai 1 scritta e diretta da Ivan Cotroneo che sin dalla messa in onda della sua prima puntata ha registrato un boom di ascolti; i numeri parlano chiaro: quasi 6 milioni sono gli spettatori per puntata. I protagonisti sono sette giovani molto diversi fra loro che frequentano il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e sono guidati, nello studio come nella vita, dal maestro Luca Marioni, interpretato da Alessio Boni. È possibile attribuire il successo della serie proprio al suo cast, formato da attori amatissimi dal pubblico televisivo, come Anna Valle, Marco Bocci, Carlotta Natoli, Alessandro Roja e molti altri. Di grande innovazione è stata anche la decisione di scegliere i volti dei sette adolescenti tra i giovani musicisti dei conservatori d'Italia: sono stati selezionati i migliori su 1800 giovani, garantendo così una veridicità nell'esecuzioni musicali della serie.

La trama è un altro punto a suo favore, trattando, infatti, sia tematiche delicate, legate all'età dell'adolescenza, sia temi più impegnativi, La Compagnia del Cigno si è assicurata un pubblico dalla fascia di età molto ampia. Gli unici a lamentarsi del successo della serie sono stati proprio coloro che a quel mondo di note, spartiti e concerti sono più vicini. Nonostante il 24% di share e il suo seguito, ad accusare la fiction di diffusione di false credenze sono state proprio le scuole di musica, in particolare il Conservatorio Cesare Pollini di Padova e il suo Direttore Leopoldo Armellini, che tramite la pagina Facebook dell'istituto ha preso le distanze da La Compagnia del Cigno e dai suoi contenuti. Questa "bocciatura" professionale, in verità, poco ha influito sul successo della serie, aumentandone forse l'eco mediatico.

La Compagnia del Cigno: la seconda stagione

La Compagnia del Cigno avrà una seconda stagione? L'ultima puntata lascia ben sperare, ci sono, infatti, diverse storie che rimangono in sospeso. Un finale aperto è stato sicuramente scelto dal regista per avere una maggiore possibilità di dare un seguito alla fiction e di conseguenza una futura seconda stagione. Gli stessi attori Alessio Boni e Anna Valle nella loro passata carriera hanno rivestito ruoli televisivi piuttosto duraturi, ma i protagonisti della serie sono anche i ragazzi del Conservatorio e senza i loro personaggi, verso cui il pubblico ha dimostrato un grande affetto, una seconda stagione sarebbe alquanto improbabile. Ma anche sul versante "giovanissimi" le cose lasciano ben sperare, tanto che tutti gli interpreti, da Robbo a Barbara, hanno dato la disponibilità per un'eventuale secondo capitolo. Ascolti alti, disponibilità da parte del cast e successo, i presupposti per una seconda stagione ci sono tutti. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, sembra esserci un'alta probabilità che i ragazzi del Conservatorio Giuseppe Verdi e i loro maestri tornino a farci compagnia una seconda volta.