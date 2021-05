La Compagnia del Cigno: ci sarà una Terza Stagione della Fiction?

Anticipazioni TV

Appena conclusa la seconda stagione de La compagnia del cigno è inevitabile domandarci se i ragazzi torneranno, se gli adulti riprenderanno le loro disfide feroci che hanno caratterizzato quest'annata. Ci sarà La Compagnia del Cigno 3?

L’ultima nota ancora riecheggia nell’aria, negli splendidi locali del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. La compagnia del cigno seconda stagione si è appena conclusa, ma ci sarà una terza stagione?

Dopo sei serate fra piccoli e grandi psicodrammi dei ragazzi, ormai diventati grandi e alle prese con le rivalità e lo spietato mondo della musica classica professionale, non più solo con i bisticci da studenti. Una vicenda che ha provocato ferite e generato gli anticorpi necessari ai ragazzi per crescere, per maturare principalmente come uomini e solo in seconda battuta come musicisti.

L’amicizia è ormai sempre più una famiglia che ti scegli, specie per le generazioni più giovani, e il valore pieno lo hanno colto solo nel corso delle ultime battute di questa seconda annata della fiction. Un’annata certo non facile, fra gli adulti che hanno perso invece il valore dell’amicizia e continuano a ferirsi e riaprire vecchie ferite, e fuori dalle inquadrature per la complessità della pandemia.

Non esistono certezze, sul ritorno della Compagnia del Cigno con un terzo capitolo, anche se non ci sarebbero problemi dal punto di vista della coerenza narrativa, ad andare avanti. La fine è perfettamente compatibile con un ritorno al Conservatorio, riprendendo le vite, gli amori e i concerti dei protagonisti a distanza di un anno, o chissà due. È in fondo la bellezza di una serie che segue giovani che si stanno formando, che stanno crescendo, con gli attori a farlo insieme ai personaggi che interpretano.

Un motivo più che sufficiente per augurarsi il ritorno della Compagnia, perché sono in milioni ad essersi affezionati alle vicende dei ragazzi, come dimostra il grande successo della prima stagione. La seconda ha avuto un risultato in termini di ascolti inferiore, e potrebbe essere un messaggio inviato dai telespettatori: concentrare la storia sui più giovani, forse hanno meno apprezzato le diaboliche relazioni, fra passato e presente, fra il maestro Luca Marioni (Alessio Boni) e Teoman Kayà (Mehmet Gunsur), con Irene Valeri (Anna Valle) a chiudere il triangolo. Il triangolo no? Sicuramente per molti l’orchestra sì è la risposta e l’auspicio per un futuro anche sul piccolo schermo per Matteo, Barbara, Domenico, Sara, Robbo, Sofia, Rosario, e tutti gli altri. La risposta definitiva l'avremo nelle prossime settimane.