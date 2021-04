La Compagnia del Cigno 2: tutte le Anticipazioni sulla Terza Puntata di Stasera, in cui l'equilibrio si rompe

Anticipazioni TV

Un'altra persona venuta da lontano romperà l'equilibrio fra ragazzi e insegnanti del Conservatorio Verdi nella terza serata de La compagnia del cigno 2. Tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Un equilibrio difficilmente ristabilito. Era così che ci eravamo lasciati alla fine della seconda puntata della fiction La compagnia del cigno, giunta alla seconda stagione. Cosa succederà stasera, in occasione della terza puntata? Se pensate che la tranquillità regnerà fra orchestra, palchi e aule, ovviamente. Basti pensare ai titoli dei due episodi di stasera: Prepararsi a combattere e La competizione.

Oggi, domenica 25 aprile, la liberazione sarà dura da raggiungere nella serie di Ivan Cotroneo, con Alessio Boni, Anna Valle, Mehmet Gunsur, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin. Una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction.

Le Anticipazioni sulla Terza Puntata de La Compagnia del Cigno 2

L'arrivo della direttrice di un'importante scuola americana, su invito di Teoman, smuove gli a nimi di insegnanti e allievi. L'opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l'occasione, dà subito il via alla competizione diretta, con il disaccordo di Marioni che non ama vedere i propri studenti sgomitare tra di loro per la vittoria...

La proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà, fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi della Compagnia e sul rapporto speciale con il maestro Marioni. Domenico soffre per l'al lontanamento improvviso di Barbara e a nulla valgono le spiegazioni di Vittoria per giustificare la figlia...