La Compagnia del Cigno 2: tutte le Anticipazioni sull'Ultima Puntata, in onda Stasera

La fiction sul mondo della musica e sull'amicizia di Ivan Cotroneo si conclude stasera 16 maggio con nuove sorprese, con il Maestro Luca alle prese con una situazione drammatica e i ragazzi di fronte a una scelta cruciale: consolidare la loro amicizia di nuovo o andare ognuno per contro proprio.

Il passato continua a sconvolgere la quotidianità del Consevatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove è ambientata anche la seconda stagione de La compagnia del cigno, la fiction ideata e diretta da Ivan Cotroneo. L'appuntamento di stasera è di quelli da non perdere, visto che è quello finale, l'ultimo capitolo stagionale in onda domenica 16 maggio in prima serata su Rai 1. Un momento cruciale per le dinamiche dei ragazzi, ma anche degli adulti, dopo molte prove e difficoltà che hanno da un lato logorato il legame di amicizia apparentemente inossidabile fra i giovani musicisti, e dall'altro creato tensioni e il riecheggiare di un rovente passato fra gli insegnanti e i musicisti affermati.

La compagnia del cigno 2 è una serie di Ivan Cotroneo, con Alessio Boni, Anna Valle, Mehmet Gunsur, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli. Una produzione Indigo Film in collaborazione con RAI.

Le anticipazioni sull'Ultima Puntata de La Compagnia del Cigno 2

La forza nella tempesta, il titolo del primo espisodio di serata. Irene supporta Luca con tutto il suo amore. È troppo prezioso ciò che hanno costruito fino a quel momento ed è necessario combattere per sostenere la sua innocenza. Anche i ragazzi non si danno per vinti e persino Sofia, in procinto di partorire, non perde occasione per tormentare l'Ispettrice Modiano a rivedere le indagini.

La verità, titolo del secondo episodio di quest'ultima serata. Luca, sopraffatto dal dolore e dalla rassegnazione, non è più l'uomo che tutti conoscono. È in questa situazione di estrema difficoltà che i ragazzi della Compagnia capiscono l'importanza della loro unione e sono disposti a rischiare pur di scagionare il loro Maestro. L'ispettrice Modiano infatti, spinta dalla loro testardaggine, riprende in mano le indagini.

