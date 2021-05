La Compagnia del Cigno 2: le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera della Fiction a ritmo di musica

Anticipazioni TV

Sette giovanissimi la cui amicizia per la pelle è messa alla prova dal diventare adulti, nel Conservatorio di Milano, le anticipazioni sulla puntata di stasera della fiction La compagnia del cigno di Ivan Cotroneo, giunta alla seconda stagione. Ornella Vanoni sarà la guest star della quarta puntata.

Legami spezzati. Si intitola così, la prima parte della serata, la quarta, della fiction La compagnia del cigno 2, in prima serata stasera, domenica 2 maggio su Rai 1. Un titolo che merita tutte le anticipazioni del caso, visto che ci fa capire come le cose, all'interno del Conservatorio Verdi di Milano, stiano sfuggendo di mano. Almeno fra la compagine studentesca, quei giovani che hanno stretto un patto di amicizia che rievocava i grandi esempi romantici, praticamente un patto di sangue dal sapore cavalleresco, riuniti dal loro Maestro, "bastardo" ma in fondo tremendamente affezionato a loro, il prof. Luca Marioni (Alessio Boni).

Non che il titolo della seconda parte sia meno esplicito, In guerra e in amore, che presuppone quindi l'esplosione di un conflitto fra i sette sodali. Cosa è successo? Molto semplice, è arrivata la vita a portarli a lottare fra di loro, il diventare adulti e doversi sottoporre alle regole rigide della competizione fra chi sogna di diventare qualcuno nel mondo della musica classica.

Una sorpresa, però, è prevista per la puntata di stasera. Infatti, Ornella Vanoni sarà la guest star della quarta puntata. "La Compagnia del Cigno 2 è una bellissima serie, intelligente e fatta col cuore", afferma la cantante e icona della musica italiana. “Ho deciso di partecipare perché il lavoro di Ivan Cotroneo mi piace molto. Poi il fatto interessante è che i ragazzi siano tutti musicisti che Ivan fa diventare attori”

La compagnia del cigno, seconda stagione, è una serie di Ivan Cotroneo interpretata da una schiera di attori infinita: Alessio Boni, Anna Valle, Mehmet Gunsur, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora, Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza, Rocco Tanica, Angela Baraldi, Pia Lanciotti, Barbara Chichiarelli, Michele Rosiello e molti altri. Una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction.

Le anticipazioni sulla puntata di Stasera della Compagnia del Cigno 2

Le bugie di Matteo hanno spezzato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia, ormai i ragazzi s ono uno contro l'altro, Sofia prova a fare da paciere, ma è inutile. Solo facendo capire a Matteo i suoi errori, le cose potranno tornare al loro posto. Tra i due maestri invece lo scontro è aperto. I ragazzi della Compagnia sono ancora divisi, tocca a Matteo provare a riunirli. I pensieri per le proprie vicende personali però sono tanti. Rosario deve fare i conti con l'ingerenza delle due madri nella sua relazione con Anna. Robbo si lascia andare alla spensieratezza dei suoi anni, facendo qualche danno di troppo.