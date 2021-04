La Compagnia del Cigno 2: le Anticipazioni sulla prima Puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Seconda stagione e i ragazzi protagonisti della fiction Rai La Compagnia del Cigno sono cresciuti e si dovranno confrontare con la concorrenza del mondo della musica tentando di restare amici per la pelle, tutte le anticipazioni sulla prima puntata.

Sette studenti, sette aspiranti artisti della musica che studiano al Conservatorio e sognano un futuro tutto per loro, come ogni adolescente. Sono gli amici per la pelle della Compagnia del Cigno, una serie che torna dopo due anni con una nuova stagione, dopo il successo della prima, che ha toccato punte di share superiori al 30%. Vi regaliamo tutte le anticipazioni sulla prima puntata, in onda domenica 11 aprile in prima serata su Rai 1, della serie di Ivan Cotroneo “incentrata sull'amicizia, sul talento, sull'impegno, sulla salvezza che deriva dalla musica, sulla difficoltà e sulla bellezza di diventare grandi.”

Nelle nuove puntate ritroveremo protagonisti i sette giovani musicisti, sempre guidati dall’inflessibile maestro Luca Marioni (Alessio Boni), alle soglie dell’ingresso nel mondo accademico del Conservatorio, dove la competitività si fa più serrata. Ad accelerare i conflitti l'arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene (Anna Valle), e ora direttore d'orchestra di fama mondiale. L'arrivo di Kayà al Conservatorio e la sua collaborazione con Marioni hanno un fine segreto e a pagarne le conseguenze potrebbero essere sia Marioni e sua moglie, sia i ragazzi, spinti gli uni contro gli altri per far sì che si consumi a loro insaputa una antica vendetta. Il ruolo dell’antagonista, Teoman Kayà, è affidato a Mehmet Gunsur, nato a Istanbul e naturalizzato italiano, già interprete de Il bagno turco di Ferzan Ozpetek e della serie turca di successo su Netflix, The Gift.

Come ogni serata saranno due gli episodi in onda per la prima puntata completa da due ore della seconda stagione de La compagnia del cigno. Non che cambi qualcosa, visto che in televisione non ci sarà indicazione di una cesura fra il primo (dal titolo Il ritorno) e il secondo (Verità nascoste). Sono però indizi chiari di come si partirà con del mistero riferito al passato del Maestro Luca, detto ‘il bastardo’, di Irene, e di un nuovo arrivato, nel frattempo diventato una celebrità fra i direttori d’orchestra mondiali.

La trama della prima puntata della Compagnia del Cigno 2

Sono passati due anni dalla nascita della Compagnia e i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità. La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l’orale di Barbara, la più brava tra loro. A questo si aggiunge l’emozione per l’arrivo al Conservatorio di un ex allievo, Teoman Kayà, maestro e violinista di fama internazionale, che avrà l’onore di dirigere l’orchestra preparata con passione e amore negli anni da Luca Marioni. Per Luca e Irene, sua moglie, quello è il ritorno di un amico, in grado però di riaprire vecchie ferite.

Irene sente che Luca le sta nascondendo qualcosa sul suo rapporto con Teoman. C’è una frattura profonda che divide i due maestri e che ha origini lontane. I pochi giorni che Teoman trascorre ancora a Milano saranno l’occasione per riportare alla luce una scomoda verità e far capire a Teo che forse il passato non è del tutto superato come sembra. I ragazzi della Compagnia, intanto, sfruttano il poco tempo libero prima del concerto con Kayà per supportare Rosario nella ricerca del suo vero padre. Anche Barbara ripensa al suo passato, ignara che la causa del suo trasferimento a Milano sta per tornare prepotentemente nella sua vita.