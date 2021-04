La Compagnia del Cigno 2 Anticipazioni: Stasera su Rai1 la Seconda Puntata della Fiction

Anticipazioni TV

Il passato tornerà a far sentire il suo peso sui ragazzi e sugli adulti protagonisti della seconda serata de La Compagnia del Cigno 2, che stasera 18 aprile torna in prima serata su Rai 1.

Un mondo in cui la musica è la passione e l'amicizia il valore fondante: il mondo della Compagnia del Cigno che è tornato con la seconda stagione, riproponendo i sette ragazzi protagonisti, ma concentrandosi anche sulle vicende degli adulti. Su tutti il Maestro che ha riunito la compagnia, Luca Marioni (Alessio Boni).

La prima serata si è conclusa con una pace serena, ma solo apparente, fra il prof "bastardo" e il suo vecchio grande amico di gioventù proprio nello stesso Conservatorio Verdi di Milano, Teoman Kayà (Mehmet Gunsur). Abbiamo scoperto un triangolo fra amicizia, passione amorosa e rimozione di un evento traumatico che ha movimentato la prima serata. Ma stasera, domenica 18 aprile in prime time su Rai 1, è il momento della seconda serata, costituita come al solito da due episodi: Diventare grandi e Saper tornare indietro.

La trama della seconda serata de La Compagnia del Cigno 2

Teoman ha deciso di diventare uno degli insegnanti del Conservatorio Verdi. La cosa sembra far felici tutti, eccetto Marioni che, sebbene dissimuli tranquillità, non riesce completamente a fidarsi dell’ex amico. Intanto per la Compagnia ci sono importanti novità, ma quella che dovrebbe essere una bella notizia per Matteo e Sofia, sconvolge le rispettive famiglie. Anche Matteo, dopo un primo momento di gioia, è sopraffatto dalla paura per il futuro che lo aspetta tanto da compromettere la sua storia con Sofia. E mentre Barbara deve fare i conti con una dolorosa relazione del passato, Sara e Rosario vivono i loro primi amori.

Sofia ha perso la fiducia nel suo rapporto speciale con Matteo. Grazie al sostegno dei due Danieli, della Compagnia e del Maestro Marioni, il ragazzo però capisce il valore di ciò che potrebbe perdere. Robbo intanto non riesce ad ignorare l’attrazione che prova per Natasha, la figlia del nuovo compagno della madre e Sara si lascia, suo malgrado, andare all’amore. Nel frattempo, Luca e Teoman portano i ragazzi ad una prima esibizione di successo, gli atteggiamenti del nuovo maestro però continuano a essere ambigui soprattutto nei confronti di Irene anche se nessuno, eccetto Luca, sembra rendersene conto.