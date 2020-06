La Cattedrale del Mare Anticipazioni: la Terza Puntata della Serie stasera su Canale 5

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa accadrà nella Terza puntata della nuova serie spagnola di Canale 5.

La nuova Serie di Canale 5, tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falçones La Cattedrale del Mare, torna in prima serata martedì 2 giugno 2020, con la Terza puntata. Una Serie potente, un mix di drammatici eventi consumati all’ombra dell’Inquisizione nella Barcellona del XIV Secolo, che vede nel Cast: Daniel Grao nel ruolo del padre del protagonista Arnau, Aitor Luna, e Michelle Jenner della donna coraggiosa che a quest'ultimo lega il proprio cuore. Imponente la produzione con 2.500 comparse, 2.000 costumi, 220 animali, l'80% delle scene girate in esterna e la basilica di Santa María del Mar appositamente costruita per le sequenze che ne raffigurano l'edificazione. Set anche in Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragona e Catalogna, oltre a quelli nella capitale del Modernismo.

La Cattedrale del Mare: Dove eravamo rimasti

Sono passati molti anni e Arnau è ormai cresciuto, con lui, il desiderio di giustizia. Il giovane infatti non sembra disposto a sottostare ai soprusi dei potenti ed è pronto a difendere i propri ideali. Ma le difficoltà sono tante e le condizioni economiche peggiorano ulteriormente la situazione. A venire in soccorsi di Arnau e Joan, è una ricca famiglia che offre ai due giovani un posto dove vivere. E' così che Arnau conosce la bellissima Aledis, tra loro è subito amore. Tuttavia il padre della ragazza l’ha già promessa in sposa ad un altro uomo e la giovane non può far altro che obbedire. Ad Arnau non resta che sposare Maria nonostante il suo cuore sia legato ad un’altra donna. Arnau lascia la città per unirsi per all'esercito del Re e ben presto il giovane riesce a distinguersi grazie alle sue grandi virtù. Il Comandante, colpito dal coraggio del giovane, lo nomina scudiero e gli affida grandi missioni che lo portano lontano per cinque lunghi anni. Tornato finalmente a Barcellona, deve però fare i conti con una dura realtà. La peste ha decimato la popolazione e anche sua moglie Maria è tra le vittime dell'epidemia.

Le Anticipazioni della Terza puntata de La Cattedrale del Mare

Stagione 1 Ep 5: Non siamo come Loro

Arnau viene a sapere dell’imminente attacco programmato dai cristiani contro i giudei. Grazie a tale Informazione Arnau riesce a mettere in salvo tre bambini ebrei che scopre, solo in seguito, essere figli di un uomo molto facoltoso. Arnau si dimostra pronto a tutto per aiutare i piccoli, arriva addirittura a rischiare la sua stessa vita. E' per tale sacrificio che si guadagna una importante ricompensa, Hasdai, padre dei ragazzi, gli offre la possibilità di riscattarsi cambiando la propria posizione sociale. Arnau coglie al volo l'occasione di lavoro e si imbarca in cerca di fortuna per mare.

Stagione 1 Ep 6: Segreti

Arnau scopre che una flotta sta per sferrare il suo attacco contro Barcellona e decide di partecipare a quella che fiuta essere un’impresa storica decisiva. Il Conflitto termina con la vittoria e, per Arnau, è il momento di cogliere i frutti della sua valorosa azione. il Re lo nomina barone e gli concede l'occasione di prendere in sposa la sua pupilla, Elionor, che però, si infuria nel vedere un mancato coinvolgimento da parte di Arnau che intanto, inizia a guardare Mar con occhi diversi.

La Cattedrale del Mare va in onda stasera su Canale 5