La Cattedrale del Mare Anticipazioni: la Seconda Puntata della Serie in onda martedì 26 maggio 2020

La Trama della seconda puntata della nuova serie spagnola di Canale 5.

La nuova Serie di Canale 5, tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falçones La Cattedrale del Mare, torna in prima serata martedì 26 maggio 2020, con la seconda puntata. Una Serie potente, un mix di drammatici eventi consumati all’ombra dell’Inquisizione nella Barcellona del XIV Secolo, che vede nel Cast: Daniel Grao nel ruolo del padre del protagonista Arnau, Aitor Luna, e Michelle Jenner della donna coraggiosa che a quest'ultimo lega il proprio cuore. Imponente la produzione con 2.500 comparse, 2.000 costumi, 220 animali, l'80% delle scene girate in esterna e la basilica di Santa María del Mar appositamente costruita per le sequenze che ne raffigurano l'edificazione. Set anche in Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Madrid, Aragona e Catalogna, oltre a quelli nella capitale del Modernismo.

La Cattedrale del Mare: Cosa è accaduto nella prima puntata...

Bernat Estanyol sposa Francesca Esteve, ma il giorno delle nozze va in rovina per colpa dell’arrivo del proprietario delle terre, che usa i suoi diritti feudali per reclamare la prima notte di nozze con Francesca. Dopo nove mesi la giovane sposa da alla luce il suo primo figlio. Un nuovo matrimonio porta Bernat e Arnau a cambiare casa e lavoro, mentre a Joan viene offerta l'opportunità di studiare.

Le Anticipazioni della Seconda puntata de La Cattedrale del Mare

Stagione 1 Ep 3 e 4: Desiderio/Pentirsi

Trascorrono quattro anni e i servi affamati si ribellano contro i nobili. Un atto di coraggio trasforma il sogno di Arnau in realtà e in seguito troverà anche l’amore. Joan ascolta una confessione allarmante. Dilaniato a metà tra due donne, Arnau scappa andando in guerra. Alla ricerca di Arnau, Aledis fa un incontro fatale.

La Seconda Puntata de La Cattedrale del Mare va in onda martedì 26 maggio 2020 su Canale 5