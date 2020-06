La Cattedrale del Mare Anticipazioni: l'Ultima Puntata della Prima Stagione martedì 9 giugno 2020

Anticipazioni TV

La Trama del Finale di Stagione della nuova serie spagnola di Canale 5.

La nuova Serie di Canale 5, tratta dall’omonimo bestseller di Ildefonso Falçones La Cattedrale del Mare, torna in prima serata martedì 9 giugno 2020, con l'Ultima Puntata. Una Serie potente, un mix di drammatici eventi consumati all’ombra dell’Inquisizione nella Barcellona del XIV Secolo, che vede nel Cast: Daniel Grao nel ruolo del padre del protagonista Arnau, Aitor Luna, e Michelle Jenner della donna coraggiosa che a quest'ultimo lega il proprio cuore.

La Cattedrale del Mare: Cosa è accaduto nella Terza puntata...

Arnau viene a sapere dell’imminente attacco programmato dai cristiani contro i giudei. Grazie a tale Informazione Arnau riesce a mettere in salvo tre bambini ebrei che scopre, solo in seguito, essere figli di un uomo molto facoltoso. Arnau si dimostra pronto a tutto per aiutare i piccoli, arriva addirittura a rischiare la sua stessa vita. E' per tale sacrificio che si guadagna una importante ricompensa, Hasdai, padre dei ragazzi, gli offre la possibilità di riscattarsi cambiando la propria posizione sociale. Arnau coglie al volo l'occasione di lavoro e si imbarca in cerca di fortuna per mare. Arnau scopre che una flotta sta per sferrare il suo attacco contro Barcellona e decide di partecipare a quella che fiuta essere un’impresa storica decisiva. Il Conflitto termina con la vittoria e, per Arnau, è il momento di cogliere i frutti della sua valorosa azione. il Re lo nomina barone e gli concede l'occasione di prendere in sposa la sua pupilla, Elionor, che però, si infuria nel vedere un mancato coinvolgimento da parte di Arnau che intanto, inizia a guardare Mar con occhi diversi.

Le Anticipazioni dell'Ultima Puntata de La Cattedrale del Mare

Elionor chiede aiuto a Joan. Joan cerca di convincere il fratello a sposare Mar o a farla chiudere in convento, ma Arnau rifiuta. Da parte sua, Elionor organizzerà un piano per rovinare la vita di Mar e condannarla alla vita più triste che abbia mai immaginato. Per questo avrà la complicità di un gentiluomo, Felip de Ponts, che deve molti soldi ad Arnau. Felip si offre di sposare Mar, di cui si dice innamorato. Joan, consiglia a Arnau di accettare. Nel frattempo Margarida visita segretamente Elionor e si offre di aiutarla a distruggere Arnau. L'inquisitore Nicolau D'Eimeric arriva in città e mette sotto processo Arnau. Joan, allertato, torna in fretta a Barcellona e cerca di mediare con Eimeric. L'inquisitore ordina che Aledis venga rilasciata, ma che Francesca, accusata di essere una strega, sia rinchiusa nella stessa prigione di Arnau. Joan va a trovare Mar alla fattoria e le confessa che non è stato Arnau a tradirla, ma lui. In Italia, Guillem riceve una lettera da Yucef, il fratello di Raquel, in cui gli racconta della morte di suo padre e di come Arnau li abbia difesi. Intanto Joan cerca di convincere Nicolau a permettergli di vedere suo fratello e di informarlo che ha trovato Mar. Quando arriva la data del processo e quando tutto sembra andare contro Arnau, Mar, pronta a rischiare, cerca di parlare con Eleonor, ma la donna si rifiuta di ascoltarla.

L'Ultima Puntata de La Cattedrale del Mare va in onda martedì 9 giugno 2020 su Canale 5