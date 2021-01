La Caserma: svelato il cast del nuovo docu-reality di Rai 2 in onda dal 27 gennaio

Anticipazioni TV

Ecco i nomi dei ragazzi che parteciperanno al docu-reality ambientato in una caserma in provincia di Trento che partirà mercoledì 27 gennaio e andrà in onda su Rai2 in Prima Serata.

Se pensavate che Il Collegio fosse un incubo fatto reality, con un pugno di poveri ragazzi di oggi destinati a sperimentare le durezze e la vita da Alcatraz di un collegio di qualche tempo fa, allora non sapete ancora nulla del nuovo programma che dal 27 gennaio andrà in onda in Prima Serata su Rai2. Il docu-reality si intitola La Caserma e si svolge all'interno di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, quindi in un posto freddissimo.

I protagonisti, di cui sono appena usciti i nomi, saranno 21 ragazzi fra i 18 e i 23 anni che saranno costretti a rinunciare alle comodità e soprattutto agli smartphone per seguire un duro percorso di addestramento militare. Dovranno alzarsi presto, correre e fare esercitazioni, gestire una mensa. Saranno seguiti da sei istruttori, ex militari di grande esperienza, con la supervisione di un istruttore capo. Di notte un ragazzo resterà sveglio per sorvegliare le camerate e ci sarà anche l'occasione per vivere momenti dedicati alla memoria storica.

Realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale Lads Army, La Caserma andrà avanti per sei settimane ed è ambientato nel 1917 durante la prima Guerra Mondiale. Mai un reality show di Rai2 si era spinto così indietro nel tempo: Il Collegio, infatti, nel corso delle sue cinque edizioni, ci aveva riportato al 1960, 1961, 1968, 1982 e 1992.

Il cast de La Caserma

Chi sono i ragazzi e le ragazze che avranno vita dura ne La Caserma e di cui seguiremo l'addestramento ogni mercoledì su Rai2 alle 21.10 circa? Abbiamo 13 nomi. Per sapere qualcosa in più di questi partecipanti, potete vdere le loro Backstories sul sito di Raiplay