La Caserma: le Anticipazioni della Terza Puntata, fra baldoria, amori e addestramento

Anticipazioni TV

Andiamo a scoprire cosa succede al gruppo di commilitoni ormai al completo nella Terza Puntata del docu-reality. L'appuntamento è su Rai2 questa sera alle 21.20.

Il nuovo docu-reality di Rai2 La Caserma continua a mettere alla prova la resistenza delle reclute, non soltanto fisica ma anche mentale, perché se stare lontani da casa non è poi così terribile, non fare baccano e andare a dormire alle 23:00 sembra inaccettabile. Come Il Collegio, anche La Caserma riunisce ragazzi e ragazze che arrivano da tutta Italia, alcuni più coraggiosi e allenati, altri più introversi e insicuri. C'è chi è famoso, come George Cupilan che ha 567 mila follower, e chi si sta facendo apprezzare piano piano. Gli ideatori del programma, che hanno scelto come ambientazione una struttura adibita a caserma a Levico (in provincia di Trento), hanno avuto l'ottima idea di introdurre i partecipanti poco a poco, e l'arrivo di una truppa di nuovi maschietti nella Seconda Puntata ha scatenato nei ragazzi "anziani" un sano spirito competitivo e un pizzico di gelosia. E’ tosta e determinata, insomma, questa generazione Z, e stupisce positivamente, per non dire commuove, la solidarietà che si è creata fra molti componenti del gruppo, ennesima dimostrazione che i giovani, proprio perché meno condizionati da sovrastrutture rispetto a noi adulti, sono il futuro.

La Caserma: dove eravamo rimasti

La Seconda Puntata de La Caserma è cominciata con un nuovo incarico affidato ai vecchi commilitoni: il servizio del piantone notturno. Le reclute hanno faticato un po' ad alternarsi restando sveglie per 2 ore, ma alla fine ce l'hanno fatta. L'indomani mattina sono arrivati altri 8 aspiranti soldati, tutti di sesso maschile e tutti bellocci, come hanno sottolineato le ragazze del gruppo, che guardavano alcuni di loro con gli occhi a forma di cuore. La cosa non ha fatto piacere ai ragazzi, e subito è nata qualche discussione durante il pranzo in mensa. Poi alle new entry è stato insegnato a fare il cubo, e la permanenza di Elena Santoro insieme a loro ha fatto ingelosire William Lapresa. Però i piccioncini hanno chiarito e si sono dati un bel bacio. Fra i due gruppi è tornato il sereno durante la prova di camouflage, divisa in tre fasi e non troppo stancante. Le reclute hanno poi avuto il tempo di fare baldoria allo spaccio, dove hanno giocato a flipper e biliardino e bevuto birra. L'alcool ha permesso a Cupilan di superare la sua timidezza e farsi avanti con Linda Mauri, e così è nata una nuova coppia. Nell'ultima parte della Seconda Puntata, i commilitoni sono stati divisi in 3 squadre (la rossa, la gialla e la blu) e l'indomani hanno affrontato una prova durissima: la corsa zavorrata. Se la squadra rossa e la gialla hanno fatto un ottimo tempo e hanno capito l'importanza di aiutare i più deboli, la blu ha avuto dei problemi, per la testardaggine di alcuni e la svogliatezza di altri.

La Caserma: Anticipazioni della Terza Puntata

La nuova puntata de La Caserma, che poi è la Terza e va in onda stasera alle 21.20, prevede, oltre alle prove fisiche, anche occasioni per un approfondimento culturale. I ragazzi entrano infatti in aula per un'interessante lezione impartita da Aldo Cazzullo, giornalista, storico e scrittore. Cazzullo racconta ai commilitoni una storia bella ed eroica che sottolinea il ruolo attivo delle donne in tutte le guerre. Si parla per esempio di Viktoria Savs, che era un giovane soldato al fronte nella Prima Guerra Mondiale. Quasi nessuno sapeva che non era un maschio, e l'Imperatore Carlo I d'Austria, colpito dal suo coraggio, la decorò con la Croce al Merito. Il racconto prosegue con le "portatrici" della Carnia, che erano delle signore che salivano con pesanti gerle cariche di viveri e munizioni per raggiungere gli alpini nelle trincee. Una di loro, Maria Plozner Mentil, ebbe la sfortuna di morire colpita da un cecchino. C'è anche spazio per parlare dei cosiddetti "figli della guerra", nati da violenze subite dalle donne, e della partigiana Cleonice Tomassetti, che disse agli assassini: "Se percuotendomi volete mortificare il mio corpo, è superfluo farlo: esso è già annientato. Se invece volete uccidere il mio spirito, vi avverto che è inutile: quello non lo dominerete mai".

Passando all'allenamento fisico e alle prove di resistenza, gli istruttori sottopongono i commilitoni a un'inedita esercitazione a squadre in esterna. E’ in quest'occasione che, per la prima volta nel docu-reality, vengono utilizzate delle riproduzioni di armi (proprio come nei film) e gli allievi devono affrontare i pericoli con puntatori laser ed effetti sonori. Tra un addestramento e l'altro, i ragazzi trovano il tempo di svagarsi, e alcuni componenti del gruppo dei primi entrati, con l'aiuto di una nuova entrata, organizzano uno scherzo.

La Caserma, che oltre alle reclute ha per protagonisti sei istruttori e un istruttore capo, è un programma realizzato in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale Lads Army. Non perdete la Terza Puntata Stasera su Rai2 alle 21.20.