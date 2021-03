La Caserma, cancellato l'appuntamento di Stasera. Ecco quando va in onda l'Ultima Puntata

Anticipazioni TV

L'Ultima Puntata del docu-reality La Caserma, inizialmente prevista per stasera, è slittata a causa del Festival di Sanremo. Ecco quando va in onda l'avventura conclusiva delle reclute più simpatiche della televisione italiana.

A differenza di quanto accaduto da qualche mercoledì a questa parte, stasera La Caserma non andrà in onda. Al suo posto ci sarà infatti il film 211- Rapina in corso. L'Ultima attesa Puntata del nuovo docu-reality di Rai2 ambientato a Levico, in una struttura adibita a caserma, è stata spostata alla prossima settimana, per non coincidere con la seconda serata del settantunesimo Festival di Sanremo, in onda su Rai1.

L'avventura di un pugno di ragazzi della Generazione Z alle prese con l'alzabandiera, il silenzio, il piantone notturno e addestramenti vari si concluderà quindi mercoledì 10 marzo, sempre alle 20.20 su Rai2.

La Caserma ci ha fatto conoscere la vita militare e ci ha fatto capire quanto, all'interno di un gruppo di reclute, siano fondamentali la generosità e la solidarietà. In cinque puntate ci siamo affezionati a ragazzi e ragazze dalle idee chiare e dalla grande sensibilità. Alcuni hanno scoperto di essere più adatti alla vita e alle regole di una caserma di altri, e qualcuno ha dimostrato di avere una natura da leader. A tutti sono piaciute le lezioni di storia di Aldo Cazzullo e i momenti di svago allo spaccio, e quasi nessuno è scampato alle punizioni, consistenti per lo più in corse e flessioni notturne.

Dopo la nevicata che ha reso felici i commilitoni nella Quinta Puntata, cosa accadrà ai ragazzi? Lo scopriremo fra una settimana, quando saluteremo l'istruttore capo Daretti e la sua squadra. Intanto però vi lasciamo col fiato sospeso dicendo che nell'Ultima Puntata ci sarà un ospite importante e che alle reclute toccherà affrontare una prova finale molto impegnativa. Capirete bene che, un appuntamento così importante non può correre il rischio di perdere un po’ di pubblico per via del festival canoro condotto da Amadeus.

La Caserma è un programma in 6 puntate prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, scritto da Cristiano Rinaldi e con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli.