La Caserma: Anticipazioni della Seconda Puntata del docu-reality di Rai2 che introduce 8 nuovi partecipanti

E’ per Stasera su Rai2 alle 21.20 l'appuntamento con La Seconda puntata de La Caserma. Ecco cosa succede e soprattutto chi arriva a movimentare le giornate dei commilitoni.

Il nuovo docu-reality di Rai2 La Caserma è partito bene. La Prima Puntata, andata in onda mercoledì 27 gennaio, ha avuto il 9.9 di share e ha entusiasmato soprattutto i giovanissimi, divertiti all'idea di vedere 13 ragazzi fra i 18 e i 23 anni alle prese con le rigidissime regole della Caserma e con il freddo, l'esercizio fisico e l'abbandono forzato di ogni confort e possibilità di comunicare con l'esterno. Il programma realizzato in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale Lads Army somiglia a Il Collegio ma, almeno secondo noi, può contare su protagonisti più a fuoco, forse perché più grandi e più determinati a impegnarsi sia per dimostrare di essere all'altezza di sfide impegnative che per dare la giusta soddisfazione ai genitori. Impavidi e inclini a fare amicizia con i nuovi compagni di avventura, i magnifici 13 hanno affrontato le prove a testa alta, senza disperarsi per un taglio di capelli o un viso struccato.

La Caserma: dove eravamo rimasti?

Nella Prima Puntata de La Caserma, sette ragazzi e sei ragazze sono arrivati nella struttura adibita a caserma a Levico, in provincia di Trento, e subito hanno dovuto lasciare le loro valige piene di vestiti alla moda per indossare le divise. I maschietti hanno immediatamente apprezzato la bellezza delle femminucce, in particolare i gemelli Nicholas e William Lapresa, il cui motto in fatto di rimorchio sembra essere "chi tardi arriva male alloggia". Il gruppo ha conosciuto istruttori, fra cui l'antipatica Deborah Colucci, e l'incorruttibile istruttore capo Renato Daretti. I commilitoni hanno fatto la visita medica, hanno imparato a riordinare le camerate, a fare il cubo e a lavare per terra. Ovviamente hanno appreso come si marcia e come ci si rivolge ai superiori, che li hanno sottoposti a un test scritto per capire le loro motivazioni e il carattere di ciascuno. I ragazzi si sono inoltre dovuti sottoporre a un durissimo allenamento fisico che prevedeva innanzitutto un difficoltoso percorso militare. Alcuni hanno scavalcato barriere e ostacoli senza problemi. Altri hanno dimostrato di non essere ancora molto in forma. Dopodiché la truppa si è spostata presso il Monte Bordone, dove ha dovuto scalare una parete di roccia e affrontare il famigerato ponte tibetano. A fine puntata sono arrivati i guai. Dopo che è stato suonato il silenzio, alcuni ragazzi e una ragazza non sono andati subito a letto, e così l'istruttore capo li ha costretti a correre all'aperto e a fare flessioni per poi svegliarli alle 6 del mattino e ascoltarli cantare l'inno di Mameli.

La Caserma: i nuovi commilitoni

Nella Seconda Puntata de La Caserma arrivano ben 8 nuovi ragazzi, pronti a compromettere l'armonia che si era creata fra i 13 partecipanti al docu-reality e a uscire dalla propria comfort-zone. Ecco i loro nomi e una foto che li mostra in tutta la loro bellezza.

Denis Brioschi

Elia Giorgio Cassardo

Emanuele Cimadoro

Carmelo Matteo Corsaro

Andrea Giovanni Fratino

Simone Peroni

Matteo Rizzolo

Andrea Antonio Rosa

La Caserma: Anticipazioni della Seconda Puntata

La Seconda Puntata de La Caserma va in onda Stasera in Prima Serata su Rai2, sempre accompagnata dalla voce fuori campo di di Simone Montedoro e sempre caratterizzata da protagonisti che intendono dimostrare che la Generazione Z ha le carte in regola per misurarsi con i propri limiti e capire il valore della condivisione e dell'amicizia. Gli 8 nuovi commilitoni, com'era prevedibile, turberanno non poco i maschi del gruppo, che avranno paura di apparire meno cool agli occhi delle ragazze, che guarderanno incantate i nuovi arrivati. Alle matricole maschili non resterà quindi che fare sfoggio delle loro abilità fisiche attraverso una serie di prove ginniche. Anche questa volta, qualcuno incontrerà delle difficoltà. Per fortuna, dopo qualche incomprensione, i veterani spiegheranno alle new entry come funziona la vita nella caserma.

La Seconda Puntata de La Caserma sarà piena di nuove sfide per i 21 giovani partecipanti, a cominciare dal servizio di piantone notturno, l'arte del camouflage e soprattutto la corsa zavorrata. Quest'ultima, che sarà la prima prova di gruppo, manderà nel panico qualcuno, ma l'unione farà la forza e alla fine verrà decretata una squadra vincitrice. Fra un allenamento fisico e l'altro, ci sarà un po’ di tempo per lo svago (con tanto di birre) e cominceranno a sbocciare nuovi amori.

Appuntamento dunque Stasera su Rai2 alle 21.20 per una nuova emozionante e adrenalinica puntata de La Caserma.