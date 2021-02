La Caserma, Anticipazioni della Quinta Puntata: arriva la neve!

Anticipazioni TV

Il docu-reality di Rai2 La Caserma, in onda stasera alle 21.20, è arrivato alla Quinta Puntata. Vi raccontiamo cosa succede alle reclute, felici per un'inaspettata nevicata.

La Caserma, nuovo docu-reality di Rai2, continua con la Quinta nonché Penultima Puntata, insieme ai suoi ragazzi che sono diventati dei militari provetti. Le reclute arrivate ormai da qualche settimana a Levico con trolley, cellulari e, in alcuni casi, tacchi alti, si sono completamente immerse nella nuova vita, orgogliose di rispettare quasi sempre le regole e di far parte di un gruppo coeso e solidale. Addestrati e tenuti sotto controllo dagli istruttori, i ragazzi hanno ormai imparato a fare il turno di piantone e a marciare compatti, e perfino a maneggiare le armi, che sono rigorosamente finte. Con le flessioni, poi, sono diventati dei veri esperti, soprattutto i più vivaci, abituati a essere puniti. Nella struttura adibita a caserma dove la generazione Z mostra il suo valore, sono nati anche degli amori, e alcuni commilitoni hanno dimostrato di avere notevoli capacità da leader. A quali altre prove verrà sottoposta la "banda" durante la quinta settimana? Naturalmente ve lo diciamo noi, ma prima un riepilogo di quanto accaduto nella scorsa puntata.

La Caserma: dove eravamo rimasti?

Come nella Terza Puntata, anche nella Quarta i commilitoni sono andati a lezione di storia con Aldo Cazzullo, che ha parlato loro dei ragazzi del 1899, inviati al fronte e molto spesso caduti in battaglia. Dopodiché le reclute sono andate in esplorazione nei luoghi di guerra, in mezzo alle trincee e accompagnati dalle testimonianze di un vecchio alpino. Molti si sono commossi, anche se il momento più toccante della puntata è stato quando i ragazzi hanno ricevuto lettere dai familiari o dalle loro dolci metà. Anche l'addestramento li ha messi a dura prova, non tanto quando, in una piscina, hanno dovuto nuotare a rana attaccati allo zaino, quanto in un'esercitazione urbana. I componenti della squadra gialla, ormai eliminata, sono stati divisi fra la squadra blu e la squadra rossa e in seno alla squadra blu sono nate delle tensioni. Fra le reclute, la più indisciplinata si è rivelata Andrea Fratino, a cui l'istruttore capo Daretti ha deciso di dare un'ultima chance e un nuovo compito. Nelle camerate, invece, è scoppiata la prima crisi di coppia. William Lapresa ha accusato Elena Santoro di essere falsa con lui, dicendo che erano in molti a pensarla così. Elena si è arrabbiata, soprattutto con le ragazze, accusandole di parlare alle sue spalle. Fra Ciupilan e Linda, invece, tutto ha continuato ad andare per il meglio.

La Caserma: Anticipazioni della Quinta Puntata

Nella Quinta Puntata de La Caserma l'istruttore capo Daretti comunica alle reclute che le squadre avranno tanto un comandante quanto un vice comandante. I ragazzi, o meglio alcuni di loro, non sono d'accordo con la decisione dei superiori e non gradiscono l'idea che solo determinati commilitoni possano fare da intermediari fra il gruppo e gli istruttori. A stemperare il malumore diffuso è una splendida nevicata che tinge di bianco la caserma di Levico. Le nuove condizioni atmosferiche determinano piccoli cambi di programma, ma le esercitazioni vengono portate a termine al meglio. La convivenza, invece, si rivela un po’ difficile, e un ennesimo scherzo nei confronti di Ciupilan, stavolta organizzato da Peroni, divide i ragazzi in due fazioni. Per fortuna lo spirito di squadra prevale e le reclute affrontano con entusiasmo una nuova sfida: un'esercitazione che si svolge presso il Forte Belvedere, una delle più imponenti e meglio conservate fortezze d’Italia. Purtroppo qualcuno cade vittima dello stress, e cioè Cimadoro, che però viene confortato e coccolato dai compagni.

Appuntamento dunque alle 21.20, questa sera, su Rai2, con la Quinta Puntata de La Caserma, un programma prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, scritto da Cristiano Rinaldi e con Cristina Limon, Roberto Petrucci, Andrea Marchi, Veronica Pennacchio, Caterina Gaia e Chiara Iacobelli.