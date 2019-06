La Battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson con Andrew Garfield in onda su Canale 5

La battaglia di Hacksaw Ridge (2016) va in onda stasera su Canale 5 alle 21:20. Il film diretto da Mel Gibson e interpretato da Andrew Garfield rilegge la storia vera di Desmond Doss, curioso esempio di militare obiettore di coscienza.

Nel 1942 il giovane Desmond (Garfield) vuole arruolarsi per servire il suo paese, ma figlio di un veterano della I Guerra Mondiale alcolista, non ha alcuna intenzione di imbracciare un'arma. Vuole proporsi infatti come ufficiale medico a 360°. La cosa gli procura non pochi problemi nella fase di addestramento, ma la sua paradossale tenacia lo porta a svolgere il suo compito nella famosa battaglia di Okinawa. Dopo aver salvato la vita di settantacinque commilitoni ed essere stato ferito, sarà il primo obiettore di coscienza della storia americana a essere insignito della Medaglia d'Onore del Congresso.

In seguito ai seri problemi privati che l'avevano estromesso dal mondo di Hollywood, sostenuto solo dalla sua amica Jodie Foster, Mel Gibson è tornato definitivamente in corsa con questo film da regista, a dieci anni di distanza da Apocalypto (2006). Il personaggio raccontato, ben portato sullo schermo da Andrew Garfield che ha dovuto subire scherzacci continui sul set da Mel, è in effetti perfetto per quel cinema di immolazione che l'autore ama tanto, questa volta solo in apparenza declinato al pacifismo. Non si mette qui infatti mai in discussione la necessità della guerra, si esplorano più che altro i diversi ruoli dell'esercito e il modo particolare che ognuno di noi ha nel metabolizzare tragedie private e conciliarle con impegni pubblici, per la società e il proprio paese.

La battaglia di Hacksaw Ridge ha ricevuto sei nomination all'Oscar: miglior film, regia, attore protagonista, montaggio del suono, mix del suono e montaggio, vincendo le ultime due statuette.



La Battaglia di Hacksaw Ridge: Il trailer italiano ufficiale - HD