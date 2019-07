L'uomo che comprò la Luna stasera in prima tv su Sky

Anticipazioni TV

In occasione dei 50 anni dallo sbarco sulla Luna, il film-fenomeno di Paolo Zucca con Stefano Fresi e Francesco Pannofino.

In occasione del 50° anniversario dello sbarco sulla Luna, il 20 luglio del 1969, Sky Cinema Due manda in onda stasera alle 21:15 in prima visione tv il piccolo fenomeno cult italiano L'uomo che comprò la Luna di Paolo Zucca, film indipendente interpretato da Stefano Fresi e Francesco Pannofino. I due interpretano due agenti segreti italiani, che hanno ricevuto una soffiata dagli Stati Uniti: in Sardegna qualcuno è diventato il proprietario della Luna. Per scovare l'identità dell'acquirente, i due si rivolgono a un soldato (interpretato da Jacopo Cullin) che si spaccia per il milanese Kevin Pirelli, allo scopo di indagare sul nome della persona misteriosa.

Paolo Zucca ha raccontato che l'ispirazione per il film è arrivata dalla lettura di una notizia su una società americana che vendeva lotti sulla Luna; la casa di Zucca, affacciata in Sardegna su una distesa di roccia calcarea che ricorda la superficie del satellite, ha completato l'innesto della scintilla che ha portato al film: "Ho immaginato che la Luna fosse anche mia". Alla sceneggiatura ha preso parte anche Geppi Cucciari.

Chiave del racconto è l'idea che "Kevin Pirelli" debba riscoprire le proprie origini sarde, che ha cercato di rinnegare, in un percorso che miscela comicità, surrealismo e satira.

L'uomo che comprò la luna: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

