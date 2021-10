L’Ispettore Coliandro 8: Stasera su Rai2 l'Ultima Puntata della Fiction con Giampaolo Morelli

Anticipazioni TV

Quarta e ultima puntata stasera su Rai2 con il maldestro Ispettore Coliandro, sempre interpretato dall'insostituibile Giampaolo Morelli.

Va in onda stasera 13 ottobre su Rai2 alle 21:25 la quarta e ultima puntata de L'Ispettore Coliandro, il poliziotto più maldestro dello schermo televisivo. Per questa ottava stagione delle vicende investigative del personaggio interpretato dall'insostituibile Giampaolo Morelli, sono quattro gli episodi realizzati Rai Fiction con Garbo Produzioni. Questo è l'ultimo mercoledì in cui va in onda prima visione su Rai2 un nuovo caso per l'ispettore. La città è la stessa: Bologna. È lo stesso anche il fiuto nello scovare gli indizi che non è certo impeccabile, oltre alla naturale inclinazione nel procacciarsi seri guai ogni volta.

La serie è ideata da Carlo Lucarelli e da lui stesso scritta insieme a Giampiero Rigosi. I produttori creativi sono i Manetti Bros, che firmano la regia insieme a Milena Cocozza. Nel cast, insieme a Giampaolo Morelli, anche Paolo Sassanelli (Gamberini), Caterina Silva (Bertaccini), Max Bruno (Borromini), Veronika Logan (la Longhi), Alessandro Rossi (De Zan), Benedetta Cimatti (la Buffarini), Luisella Notari (la Paffoni), Francesco Zenzola (Lorusso) e Mahmood Muhammad Tahir (Amid). Gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma digitale di RaiPlay.

L'Ispettore Coliandro: la trama dell'ultima puntata di stasera 13 ottobre

Su richiesta dell’amico Amid, Coliandro indaga sulla nipote Jamila, una giovane pakistana appena arrivata a Bologna e apparentemente legata a un gruppo integralista. Nulla è però come sembra: la ragazza è una spia dei servizi segreti francesi, venuta in Italia sotto copertura per sventare un traffico di droga. I due inizieranno allora a collaborare, smascherando anche il doppiogioco di un agente dell’antiterrorismo. L'episodio di intitola Kabir Bedi.

Il quarto e ultimo episodio dell'ottava stagione de L'Ispettore Coliandro va in onda questa sera mercoledì 13 ottobre su Rai2.