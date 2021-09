Anticipazioni TV

L’Ispettore Coliandro 8: slitta di una settimana la Fiction con Giampaolo Morelli, stasera su Rai2 un dramma con Bella Thorne

La redazione di Comingsoon.it di 15 settembre 2021

L'ottava stagione dell'Ispettore Coliandro non va in onda stasera 15 settembre come inizialmente previsto. Al suo posto il film Il sole di mezzanotte.