L’Eurovision Song Contest 2020 cancellato a causa dell'Emergenza Coronavirus: L'annuncio ufficiale

Dopo 64 anni di storia della Manifestazione si tratta del primo stop. La motivazione è chiara a tutti: Emergenza Coronavirus.

Un comunicato sul sito della Manifestazione e un post sui canali social per annunciare ufficialmente la cancellazione dell’edizione di quest’anno dell’Eurovision Song Contest, il più grande concorso musicale del mondo, che vede gareggiare cantanti e gruppi di oltre 50 Paesi, anche non europei come Israele e Australia. Si tratta del primo stop nella storia del Festival, iniziato nel lontano 1956, e il motivo è chiaro a tutti: ad obbligare la cancellazione è stata, ancora una volta, l'Emergenza Coronavirus. La Manifestazione si sarebbe infatti dovuta svolgere dal 12 al 16 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi - location decisa dalla vittoria dell'olandese Duncan Laurence nella scorsa edizione, e a rappresentare L’Italia avrebbe dovuto partecipare Diodato, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo - ma purtroppo: 'Le restrizioni sugli spostamenti e i rischi di salute per i concorrenti e i fan hanno reso impossibile continuare a organizzare l'evento come programmato'.

A rendere più triste la notizia è una nota nella sezione FAQ del sito ufficiale, si legge infatti che il Festival non è stato semplicemente rimandato: 'l’attuale situazione di incertezza in Europa rimarrà probabilmente tale per i prossimi mesi e in questa fase non possiamo garantire di poter organizzare un evento di tali dimensioni'. E' quindi probabile che questa edizione salti proprio, pensare infatti all'organizzazione dell'Evento per la fine del 2020, rischierebbe di compromettere - per questioni di tempo - la buona riuscita dell’edizione 2021.

Ma riassumiamo in breve quanto riportato nella nota pubblicata sulla pagina Twitter ufficiale dell'Eurovision Song Contest:

E’ con grande rimpianto che dobbiamo annunciare la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. Nelle scorse settimane abbiamo esplorato molte alternative per far sì che il concorso avesse luogo. Tuttavia, l’incertezza creata dal diffondersi del COVID-19 in Europa, e le restrizioni messe in atto dai governi dei Paesi partecipanti e dalle autorità olandesi, hanno fatto sì che l’EBU abbia deciso, con grande difficoltà, che è impossibile continuare con l’evento dal vivo come pianificato.